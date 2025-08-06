外籍人口湧入 2040年估達日本總人口數1成

估計到2040年，日本人口中，每10人中就有1人為外國人士。（資料照，彭博）

2025/08/06 16:42

〔駐日特派員林翠儀／東京6日報導〕日本的外國人問題，在這次的參院大選受到高度關注，日本法相鈴木馨祐表示，如果以現今日本人口減少，及外國人口增加的速度來計算，15年後的2040年，居住在日本的外國人口數，將由目前占總人口數的2.7%，增加為10%，亦即每10人中就有1人為外國人士。

產經新聞報導，日本國立社會保障．人口問題研究所在2023年曾發表未來人口推算報告，預估在2070年居住在日本的外國人口數增加將占10.8%，但該項預估值可能提早30年到來。該項試算預估14年後的2039年，日本年間出生數將會減少至68萬人，但實際上，今年厚生勞動省6月公布的統計數字，早已減到68萬人左右。

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另一方面，移民日本國內的外國人口，每年增加十多萬人，過去3年來每年更是增加30萬人以上，亦即每年增加了一個中型城市的外國人口。鈴木馨祐根據總務省的資料進行整理，發現目前從北海道到沖繩縣，至少有9個都道縣14個市町村區的外國人口超過1成。

鈴木馨祐向產經指出，雖然只是純粹是假設，但如果按照目前的速度繼續下去，外國人口超過總人口數的10%會提早到來也說不定。鈴木馨祐強調，所以日本必須從現在就開始做好充分的準備。

報導指出，歐洲有許多國家的外國人口比例超過1成，加盟「經濟合作暨發展組織」（OECD）的38個國家，平均達11%，即移民的增加，正在導致公共安全惡化、社會分裂和政治動盪。

鈴木馨祐表示，日本目前外國人口僅占總人口的2.7%，但社會已經發生了多種磨擦，他強調，創造一個讓公民不會感到焦慮或不公平的環境，是我們與外籍人士有秩序且和諧共處的先決條件。

鈴木馨祐組成個人讀書會探討外國人問題的解決之道，除了支持對非法滯留加強驅逐的「零非法滯留者計畫」之外，對於外國人取得日本重要的土地，他也認為政府有必要全盤檢討，以包括法規在內的各種措施，來確保國土安全。

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