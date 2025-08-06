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    餐廳目睹男男激吻！俄戰俘爆料：北韓士兵同性戀行為猖獗

    北韓士兵受訓，示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

    北韓士兵受訓，示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

    2025/08/06 17:01

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名俄羅斯戰俘近日在烏軍審訊中作證，指駐紮俄羅斯的北韓軍隊中，士兵同性戀風氣盛行且毫不避諱，甚至會在餐廳等公眾場合接吻。

    綜合外媒報導，烏克蘭記者兼軍人布圖索夫（Yuriy Butusov）6日公布審訊影片，雖未透露俄羅斯戰俘的個人資料，但該戰俘指出，曾在餐廳目睹兩名北韓士兵手牽手進場，甚至當眾接吻，讓他一度以為是情侶。

    脫北者與前北韓軍人過去亦曾證實，北韓軍中普遍存在同性戀行為，但在北韓社會並無「同性戀」概念，更多被視為因長期服役、缺乏異性接觸而產生的性壓抑。曾在平壤服役的脫北者李姓男子形容，軍中常會將外貌秀氣的男兵打扮成女性角色，「這不是喜歡男人，而是在沒有女人的地方待十年，自然而然出現的行為」。

    2015年，南韓監視器也曾拍下兩名北韓男兵街頭擁抱接吻的畫面，專家認為與長期封閉服役有關。雖然北韓法律未明文禁止同性戀，但相關行為若被發現，當局常以其他罪名懲處。2011年也有報導指出，清津市數名女子因涉及同性戀行為，被以「受資本主義思想影響」為由公開處決。

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