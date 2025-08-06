悚！香港鬧區驚見無頭屍 頭顱找了老半天發現「陷入身體內」！

香港灣仔近日發現一具頭顱直接陷進身體內的遺體。港警示意圖，與本案無關。（歐新社）

2025/08/06 17:29

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕香港灣仔近日發生一起驚悚事件，當地發現一具無頭屍，警方調查後判斷死者是墜樓導致身首異處，但找了大半天都沒有找到頭部，最後才發現頭部「陷入身體內」！

綜合港媒報導，事發於昨天（5日）上午7點多，一名清潔工在灣仔堅尼地道（Kennedy Road）一棵樹下發現一具殘屍，嚇得趕緊報警。警方獲報後趕抵現場，確認死者為一名男性，遺體頭顱和左腳掌缺失，沒多久在事發現場附近尋獲左腳掌，但頭部遲遲未能找到。

請繼續往下閱讀...

直到下午4點多，警方終於找到死者頭顱，原來其頭部整個陷入身體內，並非原先判斷的身首異處。警方經調查後，確認死者為一名54歲外籍男子，並找到一封遺書，懷疑死者可能是受到健康狀況和生活問題困擾選擇輕生。至於頭部為何會卡進身體內，警方認為可能是下墜衝擊力過大所導致。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法