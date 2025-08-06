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    悚！香港鬧區驚見無頭屍 頭顱找了老半天發現「陷入身體內」！

    香港灣仔近日發現一具頭顱直接陷進身體內的遺體。港警示意圖，與本案無關。（歐新社）

    香港灣仔近日發現一具頭顱直接陷進身體內的遺體。港警示意圖，與本案無關。（歐新社）

    2025/08/06 17:29

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕香港灣仔近日發生一起驚悚事件，當地發現一具無頭屍，警方調查後判斷死者是墜樓導致身首異處，但找了大半天都沒有找到頭部，最後才發現頭部「陷入身體內」！

    綜合港媒報導，事發於昨天（5日）上午7點多，一名清潔工在灣仔堅尼地道（Kennedy Road）一棵樹下發現一具殘屍，嚇得趕緊報警。警方獲報後趕抵現場，確認死者為一名男性，遺體頭顱和左腳掌缺失，沒多久在事發現場附近尋獲左腳掌，但頭部遲遲未能找到。

    直到下午4點多，警方終於找到死者頭顱，原來其頭部整個陷入身體內，並非原先判斷的身首異處。警方經調查後，確認死者為一名54歲外籍男子，並找到一封遺書，懷疑死者可能是受到健康狀況和生活問題困擾選擇輕生。至於頭部為何會卡進身體內，警方認為可能是下墜衝擊力過大所導致。

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