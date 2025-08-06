美中開搶太平洋「海底寶藏」！ 庫克群島恐成新火藥庫

南太平洋島國庫克群島（Cook Islands）的空拍圖。該國周邊海域富含鈷、鎳、錳等多金屬結核，已成為美中兩國在關鍵礦物領域競逐的新焦點。（圖：維基百科公領域）

2025/08/06 16:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕美中兩國對關鍵礦物的爭奪戰，已從陸地延伸至深海。在南太平洋島國庫克群島（Cook Islands）與中國簽署海底礦產探勘協議數月後，美國5日宣布跟進，將與該國合作，共同開發其豐富的海底礦產資源。

彭博（Bloomberg）報導，美國國務院在一份聲明中表示，將與庫克群島共同測繪其「專屬經濟區」（Exclusive Economic Zone）。庫克群島周邊海床富含鈷、鎳、錳等稀土與關鍵礦物的「多金屬結核」（polymetallic nodules）。

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這些礦物對於電動車、充電電池與先進軍事技術的發展至關重要。美國總統川普今年4月便簽署了一項行政命令，旨在加速美國對海底採礦的許可，並稱要發動一場「淘金熱」以「反制中國日益增長的影響力」。

據報導，庫克群島今年2月與中國簽署了為期5年的戰略夥伴關係，其中便包含了海底礦產合作。

法新社指出，此舉曾引發其前殖民母國、美國在該區域的關鍵盟友紐西蘭的不滿，紐西蘭曾抱怨對此事完全不知情，並於6月暫停了對庫克群島的援助。

然而，深海採礦至今仍是一個充滿爭議且技術未成熟的領域。環保人士擔憂，海底採礦的廢棄物將扼殺海洋生物，而重型機械的噪音則會干擾海洋生物的遷徙。目前尚無任何國家或公司進行商業規模的生產。

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