闖越義大利山區警告標誌受困 6旬男面臨50萬元搜救帳單

英國男子在義大利多羅米提山區無視警告標誌受困，將支付1萬4225歐元的搜救帳單。多羅米提山區示意圖。（法新社）

2025/08/06 16:14

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國1名60歲男子7月31日在義大利阿爾卑斯山脈多羅米提山區（Dolomites）登山時，無視警告標誌進入危險區域受困，後續雖然被直升機空運救出，但也必須要支付1萬4225歐元（約新台幣50萬元）的搜救帳單。

據《CNN》報導，義大利威尼托阿爾卑斯和洞穴救援組織（Veneto Alpine and Speleological Rescue）表示，這名英國登山客打電話求救時，指稱自己在貝爾蒂（Berti）鐵索攀岩路線上，不斷有石頭從上面崩落。

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由於這名登山客沒有攜帶GPS設備，搜救人員在大略了解他的位置後，告誡他留在原地不要亂跑，等待雲層散去後，救援直升機發現他位於落石區的中心，海拔在2400公尺左右，旋即將其空運到安全地區。

據了解，此次2架救援直升機、10多名專業救援人員的出動費用，都必須由英國登山客支付。義大利當局表示，從今年6月21日至7月23日期間，境內阿爾卑斯山脈和多羅米提山區已有超過80人因山難喪命，還有5人下落不明，民眾登山時切記不要進入封鎖區域。

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