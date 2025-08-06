計程車暴衝撞死菲國旅客！香港八旬司機：頭暈
一名菲律賓籍男遊客被撞慘死，計程車車頭和酒店外牆柱子嚴重毀損。（圖翻攝自FaceBook社團「馬路的事討論區」）
祝蘭蕙／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕香港荃灣5日發生奪命車禍，一名年屆80歲計程車司機疑似「頭暈」失控駕駛，在酒店門前高速猛撞正準備退房的菲律賓籍男遊客，導致死者傷重不治。
根據《香港01》報導，35歲菲律賓籍男遊客與友人至香港旅遊，5日於荃灣如心酒店退房後準備返國，卻在步出酒店門口、沿行人路行走時，突遭高速駛來的計程車直衝猛撞。車頭猛烈撞擊將死者夾在柱身與車體之間，經送醫搶救後仍傷重不治。
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涉事司機姓黃，年屆八旬。他向警方供稱，當時正欲轉入計程車站，途中突感頭暈，導致失控撞上死者。司機本人胸口及手部也有受傷，事後送往仁濟醫院治療，目前已被警方以危險駕駛導致他人死亡罪名拘捕。
行車紀錄器畫面顯示，計程車如「炮彈」般衝出，死者毫無反應空間，遭猛烈撞擊後倒地不起，影片結尾甚至可見死者曾試圖坐起，場面令人心碎。
菲律賓駐港總領事館證實該名男子不幸身亡，向其家屬表達深切哀悼，並表示正協助其親屬來港安排後事。遺體目前安放於葵涌公眾殮房，總領事館將與港警持續合作，協助後續調查。
Awful fatal crash at the Nina Hotel in Tsuen Wan at 15:30 today: a 35-year-old man killed on the pavement outside the lobby.— James ???????? Ockenden （@transit_jam） August 5, 2025
Just wheeling his suitcase along and BAM, dead.
RIP.
Unclear how it happened and no further details on taxi driver yet. pic.twitter.com/UDnxo0etME
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