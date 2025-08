計程車暴衝撞死菲國旅客！香港八旬司機：頭暈

2025/08/06 19:08

祝蘭蕙/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕香港荃灣5日發生奪命車禍,一名年屆80歲計程車司機疑似「頭暈」失控駕駛,在酒店門前高速猛撞正準備退房的菲律賓籍男遊客,導致死者傷重不治。

根據《香港01》報導,35歲菲律賓籍男遊客與友人至香港旅遊,5日於荃灣如心酒店退房後準備返國,卻在步出酒店門口、沿行人路行走時,突遭高速駛來的計程車直衝猛撞。車頭猛烈撞擊將死者夾在柱身與車體之間,經送醫搶救後仍傷重不治。

涉事司機姓黃,年屆八旬。他向警方供稱,當時正欲轉入計程車站,途中突感頭暈,導致失控撞上死者。司機本人胸口及手部也有受傷,事後送往仁濟醫院治療,目前已被警方以危險駕駛導致他人死亡罪名拘捕。

行車紀錄器畫面顯示,計程車如「炮彈」般衝出,死者毫無反應空間,遭猛烈撞擊後倒地不起,影片結尾甚至可見死者曾試圖坐起,場面令人心碎。

菲律賓駐港總領事館證實該名男子不幸身亡,向其家屬表達深切哀悼,並表示正協助其親屬來港安排後事。遺體目前安放於葵涌公眾殮房,總領事館將與港警持續合作,協助後續調查。

Awful fatal crash at the Nina Hotel in Tsuen Wan at 15:30 today: a 35-year-old man killed on the pavement outside the lobby.

Just wheeling his suitcase along and BAM, dead.

RIP.

Unclear how it happened and no further details on taxi driver yet. pic.twitter.com/UDnxo0etME