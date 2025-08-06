為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    伊朗處決1名洩密男子 涉以色列間諜活動

    伊朗處決1名被判定為以色列從事間諜活動的男子。圖為示意圖。（擷自X@navidmohebbi）

    伊朗處決1名被判定為以色列從事間諜活動的男子。圖為示意圖。（擷自X@navidmohebbi）

    2025/08/06 15:22

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕伊朗司法部門聲稱，伊朗當局今（6）日處決1名男子，該男子因洩露6月伊朗與以色列12天戰爭中1名遇害核科學家的訊息，而被判定為以色列從事間諜活動。

    根據《法新社》報導，伊朗司法部門「Mizan Online」網站表示，瓦迪（Roozbeh Vadi）經司法程序審理並經最高法院確認判決後被處決。該網站補充，瓦迪洩露有關「1名在猶太復國主義政權侵略行動中遇害的核科學家」資訊。

    該網站指出，瓦迪在被以色列間諜機構摩薩德線上招募後，曾轉移「機密資訊」。該網站說，瓦迪處決方式為絞刑。

    以色列6月中旬對伊朗發動史無前例的轟炸，造成伊朗高級軍事指揮官、核子科學家以及數百人死亡，伊朗則以飛彈和無人機反擊。伊朗媒體稱，至少有10多名核科學家在以色列攻勢中喪生。

    以伊爆發衝突後，伊朗宣布逮捕多名涉嫌為以色列從事間諜活動的人員，並處決了數名因與摩薩德合作而被定罪的人員。

    據包括國際特赦組織在內的人權組織說，伊朗是世界上處決人數第二多的國家，僅次於中國。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播