伊朗處決1名洩密男子 涉以色列間諜活動

伊朗處決1名被判定為以色列從事間諜活動的男子。圖為示意圖。（擷自X@navidmohebbi）

2025/08/06 15:22

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕伊朗司法部門聲稱，伊朗當局今（6）日處決1名男子，該男子因洩露6月伊朗與以色列12天戰爭中1名遇害核科學家的訊息，而被判定為以色列從事間諜活動。

根據《法新社》報導，伊朗司法部門「Mizan Online」網站表示，瓦迪（Roozbeh Vadi）經司法程序審理並經最高法院確認判決後被處決。該網站補充，瓦迪洩露有關「1名在猶太復國主義政權侵略行動中遇害的核科學家」資訊。

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該網站指出，瓦迪在被以色列間諜機構摩薩德線上招募後，曾轉移「機密資訊」。該網站說，瓦迪處決方式為絞刑。

以色列6月中旬對伊朗發動史無前例的轟炸，造成伊朗高級軍事指揮官、核子科學家以及數百人死亡，伊朗則以飛彈和無人機反擊。伊朗媒體稱，至少有10多名核科學家在以色列攻勢中喪生。

以伊爆發衝突後，伊朗宣布逮捕多名涉嫌為以色列從事間諜活動的人員，並處決了數名因與摩薩德合作而被定罪的人員。

據包括國際特赦組織在內的人權組織說，伊朗是世界上處決人數第二多的國家，僅次於中國。

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