民宅天花板掉出「5公尺巨蟒」 10隻品種貓見狀嚇壞竄逃

泰國一處民宅昨（5）日驚傳遭到巨蟒入侵，警方接獲女屋主通報，一條長達5公尺的蟒蛇，從天花板破洞中鑽入民宅內。（圖擷取自臉書）

2025/08/06 15:46

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一處民宅昨（5）日驚傳遭到巨蟒入侵，警方接獲女屋主通報，一條長達5公尺的蟒蛇，從天花板破洞中鑽入民宅內，並入侵一間專門飼養珍貴品種貓的房間，嚇得貓咪們四處逃竄。相關單位派人前往現場協助，所幸最後巨蟒被成功捕獲，人貓皆平安未受傷，至於巨蟒則被野放回原離人群的自然棲地。

綜合泰媒報導，這起事件發生在泰國暖武里府，32歲女屋主受訪指出，她有一棟2層樓住宅正在整修，屋內有一間房間專門飼養身價不菲的蘇格蘭摺耳貓（Scottish Fold），總計10隻，包含2隻公貓、5隻母貓和3隻幼貓。女屋主回憶，5日早上7點左右，家中女傭在前往貓咪房顧貓，未料一進門，就看到一條巨蟒盤踞在儲物櫃上方。

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對此，女傭嚇得趕緊報警求助與通知女屋主，貓咪們雖然被巨蟒嚇到，仍趕在巨蟒發動攻擊前，火速逃離現場，所有貓咪皆毫髮無傷。警方則請暖武里191災難預防與減災中心，出動2名專業人士前往民宅抓捕巨蟒，當他們抵達現場後，發現這條巨蟒正在使出全力，把自己身體往上提升，試圖重新爬回一開始闖入房內的天花板破洞中。

專業人士立即拿出特殊工具套住蛇頭，迅速將巨蟒制伏與裝袋，事後被帶到遠離人類居住區的自然棲地野放。根據專業人士調查，此次事發民宅緊鄰長滿雜草的空地，這條巨蟒可能是一路從那裡爬上民宅，最終從天花板縫隙鑽入屋內，也提醒民眾近期泰國正值雨季，蛇類與其他野生動物為了躲避潮濕氣候，會偷偷鑽入人類居住的住宅中。

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