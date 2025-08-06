驚險！ 美國男機場租車藏步槍刀械 警及時逮人阻潛在槍案危機

佛羅里達州棕櫚灘郡警方週二成功攔阻一起可能的大規模攻擊事件，一名男子被發現攜帶一把AR-15突擊步槍、多個彈匣與數把刀械，在棕櫚灘國際機場附近的管制區停車場內遭逮。（圖擷自棕櫚灘郡治安官辦公室臉書粉專）

2025/08/06 15:39

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州棕櫚灘郡警方週二成功攔阻一起可能的大規模攻擊事件，一名男子被發現攜帶一把AR-15突擊步槍、多個彈匣與數把刀械，在棕櫚灘國際機場附近的管制區停車場內遭逮。

綜合外媒報導，棕櫚灘郡治安官辦公室表示，41歲男嫌羅德里奎斯（Michael Rodrigues）當地時間5日7時10分左右，被棕櫚灘國際機場工作人員通報為可疑分子，當時他正站在1輛深色租賃車旁，車輛停在僅限機場工作人員使用的限制區域內。

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員警獲報急赴現場試圖查驗車輛租賃資料，打開車內置物箱發現1個已上膛的AR-15彈匣，隨即對整輛車進行搜查，發現座椅毯子底下放有1把上膛的AR-15步槍、多把刀。

警方指出，羅德里奎斯當場被拘捕，過程中並未發生衝突，隨後被帶回警局接受偵訊。目前尚未對羅德里奎斯提出指控，將展開細部調查，警方也正申請搜索令以深入檢查車輛等相關證據。1名執法人員透露，目前嫌犯尚未發出任何威脅言論，犯案動機仍不明。

報導提及，棕櫚灘國際機場（Palm Beach International Airport）是美國總統川普經常使用的機場之一，然當地官員證實，川普目前不在佛州。

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