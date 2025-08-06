為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國喜茶與吉伊卡哇聯名賣翻天 網酸：說好的反日呢

    中國手搖飲「喜茶」6日推出與日本知名動漫《吉伊卡哇》的聯名活動，引發中國消費者瘋狂搶購。（圖擷自微博）

    中國手搖飲「喜茶」6日推出與日本知名動漫《吉伊卡哇》的聯名活動，引發中國消費者瘋狂搶購。（圖擷自微博）

    2025/08/06 15:21

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國手搖飲料品牌「喜茶」，今（6日）推出與日本知名動漫《吉伊卡哇》的聯名活動，周邊產品包括陶瓷杯、貼紙、徽章等等，引發中國消費者瘋狂搶購，多間門市湧進數百杯訂單，讓台灣網友看了不禁想起以南京大屠殺為背景的中國電影《南京照相館》近來才剛上映，感嘆反日精神一夕破功。

    從微博多則消息可以看到，不少中國民眾在今早活動開跑後抱怨到處都大排長龍，還有許多人因為買不到直呼「哭哭」，喜茶門市介面則顯示各分店都有數百杯飲品待做，有的則直接打出「暫時售罄」的字樣，可見《吉伊卡哇》引發的哄搶程度。

    然而，中國近來有《南京照相館》上映，後續還有《731》將於9月18日上映，這些抗戰愛國電影被認為是在藉由民族情感激化仇日情緒，在如此背景之下，來自日本的《吉伊卡哇》卻被中國民眾大量搶購，台灣網友見狀後紛紛傻眼，直呼「小粉紅說好的愛國呢」，還有人笑稱不知會不會有中國觀眾拿著聯名飲料去看《南京照相館》。

    喜茶多間門市湧進數百杯訂單。（圖擷自微博）

    喜茶多間門市湧進數百杯訂單。（圖擷自微博）

    喜茶部分門市聯動產品賣光。（圖擷自微博）

    喜茶部分門市聯動產品賣光。（圖擷自微博）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播