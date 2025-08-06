中國喜茶與吉伊卡哇聯名賣翻天 網酸：說好的反日呢

中國手搖飲「喜茶」6日推出與日本知名動漫《吉伊卡哇》的聯名活動，引發中國消費者瘋狂搶購。（圖擷自微博）

2025/08/06 15:21

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國手搖飲料品牌「喜茶」，今（6日）推出與日本知名動漫《吉伊卡哇》的聯名活動，周邊產品包括陶瓷杯、貼紙、徽章等等，引發中國消費者瘋狂搶購，多間門市湧進數百杯訂單，讓台灣網友看了不禁想起以南京大屠殺為背景的中國電影《南京照相館》近來才剛上映，感嘆反日精神一夕破功。

從微博多則消息可以看到，不少中國民眾在今早活動開跑後抱怨到處都大排長龍，還有許多人因為買不到直呼「哭哭」，喜茶門市介面則顯示各分店都有數百杯飲品待做，有的則直接打出「暫時售罄」的字樣，可見《吉伊卡哇》引發的哄搶程度。

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然而，中國近來有《南京照相館》上映，後續還有《731》將於9月18日上映，這些抗戰愛國電影被認為是在藉由民族情感激化仇日情緒，在如此背景之下，來自日本的《吉伊卡哇》卻被中國民眾大量搶購，台灣網友見狀後紛紛傻眼，直呼「小粉紅說好的愛國呢」，還有人笑稱不知會不會有中國觀眾拿著聯名飲料去看《南京照相館》。

喜茶多間門市湧進數百杯訂單。（圖擷自微博）

喜茶部分門市聯動產品賣光。（圖擷自微博）

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