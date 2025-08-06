「怕他會殺我」成真...恐怖情人狠殺前女友 逃亡期間頻闖殯儀館確認死訊

南韓警方示意圖。（彭博）

2025/08/06 15:22

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓大田市近日發生一起震驚社會的情殺命案，一名20多歲男子疑因與前女友發生糾紛而懷恨在心，預謀數月後當街持刀將其殺害。犯案後不僅多次前往殯儀館確認死訊，還被揭發分手後長期騷擾、威脅女方，卻未遭警方有效制止。

綜合韓媒報導，7月29日，該名男子未經前女友同意，卻以她名義租借車輛，謊稱要一同辦理機車過戶約其見面，實際卻駕車到女方住處要求進屋。遭拒後，他在光天化日下於女方住處附近街頭，亮出事先準備的刀械將人殺害。

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行兇後，男子駕車逃逸，隨後棄車步行，再騎乘以女方名義登記的摩托車離開。隔日上午，他甚至前往多間殯儀館，以「死者男友」身分確認靈堂位置，來確認「她是不是真的被自己殺死了」。警方透過監視器追蹤，最終在大田中區山城洞道路上將他逮捕。當時他在車內吞服除草劑企圖輕生，送醫急救後於8月4日康復出院，隨即遭拘捕。

南韓警方昨（5日）指出，嫌犯供稱因摩托車租賃糾紛與女方爭執，認為自己已付費卻遭冷漠對待，憤而在3、4個月前便預謀殺人。他承認犯案，並在逃亡期間前往多間殯儀館確認對方身亡。

受害者家屬指控，去年11月雙方分手後，女方屢遭男方騷擾威脅，包含多次闖入住處、破壞財物、侵占摩托車等。死者曾向家人表達恐懼，甚至傳訊息稱「怕他會突然殺我」，並要求家人陪伴。

然而，警方從去年至今未對嫌犯採取禁止接近等強制保護措施，只提供智能手錶等防護建議。警方稱，當時曾勸女方加強住所巡邏，但女方拒絕，且不知為何簽下「不願追究懲處同意書」，最終未能阻止悲劇發生。

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