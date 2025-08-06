美政府成員遭未成年少年襲擊 川普威脅接管華盛頓特區

美國總統川普威脅接管華盛頓特區。（美聯社）

2025/08/06 14:30

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕近日2名15歲少年在華盛頓特區被捕，他們涉嫌企圖劫持政府效率部1位重要成員，此事件引發美國總統川普對華盛頓特區治安的憂心，再次表達聯邦政府正在考慮是否接管首府華盛頓特區治理的看法。

根據《美聯社》報導，政府效率部成員柯里斯汀（Edward Coristine）在3日凌晨3時左右，於華盛頓特區洛根圓環（Logan Circle）附近遭一群少年襲擊。他們試圖劫持柯里斯汀和妻子的汽車。

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華盛頓特區都會警察局表示，這群少年走近這柯里斯汀車子聲稱要搶劫。柯里斯汀為安全起見，將妻子推入車內後，轉身與他們對峙。

警方指出，至少有幾名少年隨後襲擊柯里斯汀，直到附近巡邏的警察介入。當警察向少年靠近時，他們迅速逃跑。

警方聲稱，2名來自馬里蘭州的15歲少年因劫車罪被捕。警方補充，對柯里斯汀襲擊案的調查仍在進行中，還在尋找更多嫌疑犯。

這起攻擊事件進一步加劇共和黨長期以來挑戰華盛頓特區自治的企圖，川普威脅要繞過地方當局直接對城市實施聯邦控制。

川普昨（5）日在社交媒體說，若華盛頓特區不迅速採取行動，政府將別無選擇，只能接管該城市的聯邦控制權，按照它應有的方式管理該城市，並讓罪犯們知道他們再也無法逍遙法外。

華盛頓特區長期以來一直是犯罪和治理辯論的象徵性戰場，由於其特殊性，容易受到聯邦政府干預。共和黨經常抓住暴力事件，將該特區描繪成民主黨市長執政城市滋生暴力的典型案例。

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