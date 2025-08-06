死囚挑戰阿肯色州新法律 阻止使用氮氣執行死刑

阿肯色州檢察長格里芬說，將捍衛允許使用氮氣執行死刑的新法律。（美聯社）

2025/08/06 14:02

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕阿肯色州死囚5日起訴該州，要求阻止一項允許使用氮氣執行死刑的新法律，稱該措施賦予監獄官員決定死刑執行方式的廣泛權力，違反了憲法。

根據《美聯社》報導，10名囚犯向阿肯色州法院提起訴訟，質疑該州州長桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）今年簽署的這項法律。囚犯律師表示，該法律賦予懲教部門決定是否使用氮氣執行死刑的權力，違反阿肯色州憲法。律師指出，該法對氮氣的使用細節也沒有明確規定。

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囚犯還辯稱，由於他們被判注射死刑，該法律不能追溯適用於他們。律師主張，因缺乏關於阿肯色州如何執行氮氣處決細節，增加了「殘酷處決」的風險。

在氮氣缺氧處決法下，囚犯被迫吸入氮氣，並被剝奪維持生命所需的氧氣。反對者指出，這種方法會增加囚犯痛苦，支持者則將該法律宣傳為8年來首次執行死刑的一種方式。

阿肯色州2017年在一種注射死刑藥物過期前處死4名囚犯，自那之後就沒對任何囚犯執行死刑。阿肯色州檢察長格里芬（Tim Griffin）辦公室表示，由於製造商反對在死刑執行中使用注射死刑藥物，使該州無法購買更多注射死刑藥物。

另外阿肯色州檢察長格里芬說，他的辦公室已獲悉訴訟，並準備「堅決捍衛」新法律。

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