科學家找到「戒酒妙招」 這方法唯一有效

研究證實只要將「喝酒會致癌」這個事實跟「計算自己喝了幾杯」這個簡單動作結合，就能有效降低飲酒量。（資料照）

2025/08/06 13:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家發現了一種有效勸導人們減少飲酒的簡單方法，就是明確強調飲酒會增加癌症風險，並搭配一個具體行動，計算自己喝下的每一杯酒。

科學新聞網站《Science Alert》報導，這項發表於《成癮行為》（Addictive Behaviors）期刊的研究指出，這種結合「為何要減」（why to reduce）與「如何去減」（how to reduce）的訊息組合，對促進公眾健康特別有效。

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該研究對近8000名澳洲飲酒者進行了為期6週的追蹤調查。參與者被分成不同組別，觀看關於飲酒的各類廣告與訊息。結果發現，與對照組相比，一則將酒精與癌症連結的電視廣告，搭配「計算你的飲酒杯數」的建議，是促使人們嘗試減少飲酒最有效的方法之一。

更重要的是，這也是唯一一個讓參與者在6週內飲酒量確實顯著下降的訊息組合。其他方法，例如鼓勵人們設定飲酒上限並遵守，雖然能促使一些人嘗試減量，但效果並不明顯。

澳洲喬治全球健康研究所（The George Institute for Global Health）的經濟學家兼心理學家佩蒂格魯（Simone Pettigrew）表示，許多人並不知道酒精是一種致癌物（carcinogen），這是飲酒者應有權獲知的資訊。但光是告知風險只是解決方案的一部分，還需要給他們採取行動、降低風險的方法。

研究人員也提醒，此研究的參與者是「澳洲飲酒公眾的廣泛人口代表」，因此這種方法不一定在其他地區同樣有效。然而，對於想減少飲酒的人來說，計算自己的杯數似乎是一個值得嘗試的選項。

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