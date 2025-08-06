史上首次！ 南韓前第一夫人金建希「犯罪嫌疑人身分」公開到案

南韓前第一夫人金建希（中）因涉入弊案，6日以嫌疑人身分公開到案，接受獨檢組調查。（歐新社）

2025/08/06 13:43

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統尹錫悅的妻子金建希因涉入弊案，6日以嫌疑人身分公開到案，接受獨立檢察組（獨檢組）調查。這是南韓憲政史上首次有現任或前任總統夫人以犯罪嫌疑人身分公開到案，接受檢調單位偵訊。

據《韓聯社》報導，金建希6日上午9時30分左右，從首爾市瑞草區的住處出發，並於10時11分左右抵達位於鐘路區KT大廈的獨檢組辦公室。

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面對大陣仗媒體鏡頭時，金建希表示，「像我這樣無足輕重的人讓（南韓）國民感到憂慮，對此深感抱歉，我將認真接受調查」。而面對媒體提問，金建希均回答「抱歉」，逕自步入偵訊室。

據悉，獨檢組將針對德意志汽車（Deutsch Motors）股價操縱案、介選案、收受名牌包案，依序對金建希展開偵訊。

金建希是南韓首名公開到案並面對媒體的第一夫人；包括非公開調查在內，金建希是第3名接受檢調單位調查的「前第一夫人」；金建希還是南韓史上首名以犯罪嫌疑人身分到案的歷任總統夫人。

2004年5月11日，南韓前總統全鬥煥的妻子李順子因全鬥煥籌集秘密資金案，以案外人身分到案接受調查；2009年4月11日，南韓前總統盧武鉉的妻子權良淑同樣以案外人身分，接受檢調單位非公開調查。

金建希去年7月20日已接受過檢方非公開調查。因從未有現任總統夫人被檢方傳訊，當時，檢方選在總統警衛處對金建希進行非公開調查，被批是「提供特殊照顧」。

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