男友假扮局長助攻 四川公務員詐騙19人撈831萬全拿去還債

四川一名女公務員讓男友假扮局長詐騙800多萬，最終遭判刑12年6個月。（擷取自微博）

2025/08/06 14:03

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕四川渠縣一名劉姓女子，原為鎮級協助計劃生育工作人員，卻因沉迷賭博欠下上百萬元債務，謊稱有人脈可「代辦社保」行詐。她甚至安排男友冒充局長，在局長辦公室接待受害人以取得信任，2023年4月至2024年初，共有19人受騙，不法金額高達199.2萬元（約新台幣831萬元）。

綜合中媒報導，劉姓女子常以「可一次性補領養老金」為誘餌，向受害人收取數萬元至數十萬元不等的費用。為打消疑慮，她會出具借條、偽造文件和社保到帳紀錄，並透過熟人介紹增加客戶。有受害人堅持要見局長才願意交錢，她便提前掌握局長不在的時間，安排情人李某潛入辦公室假扮局長，再親自帶人進去見面，當場收取定金。

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實際上，劉某未為任何人辦理社保，款項多用於個人消費與還賭債。2024年初，多名受害人察覺異常報案。劉某到案後辯稱是「民間借貸」，僅承認詐騙7人、90萬元（約新台幣375萬元）。但檢方發現，她的借條格式與用途均不符正常借貸，部分資金直接流入網路賭博帳戶，最終認定其行為屬詐騙罪。

2024年7月，渠縣法院判劉某詐騙罪成立，處有期徒刑12年6個月、罰金20萬元（約新台幣83萬元）；同年8月，她被開除黨籍及公職。冒充局長的李某則因初犯並主動到案、退錢而獲諒解，今年5月被判有期徒刑2年、緩刑2年及罰金1萬元（約新台幣4萬元）。

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