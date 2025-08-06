杯葛德州選區重劃！民主黨議員全員逃走中 川普怒揚言派FBI抓人

美國德州眾議院多數民主黨議員集體出逃，導致議會因未達法定人數而停擺。美國總統川普不滿，揚言將動用FBI抓人。（歐新社）

2025/08/06 13:31

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為杯葛選區重劃法案，美國德州眾議院多數民主黨議員集體出逃，導致議會因未達法定人數而停擺。美國總統川普不滿，揚言將動用聯邦調查局（FBI）抓人。

綜合美媒報導，為阻止共和黨推動德州國會選區地圖重劃，德州眾議院民主黨州議員3日集體出逃，德州共和黨籍州長艾伯特（Greg Abbott）4日下令執法部門，追蹤、逮捕並將這些議員帶回議事廳。

請繼續往下閱讀...

共和黨籍德州總檢察長帕克斯頓（Ken Pax­ton）5日宣布，他將尋求法院做出裁決，針對那些逃離該州且未在當地時間8月8日前返回的民主黨州議員，「確保他們的席位被宣佈為空缺」。他嗆：「德州人民選出的是立法者，而不是那些為了上頭條而四處奔波的逃亡者。如果你不來上班，你就會被解僱。」

美國總統川普被媒體詢問是否會動用聯邦調查局抓人，川普直言他們可能不得不介入，「我知道他們希望這些人回來。不僅是德州總檢察長，德州州長也希望民主黨州議員們回來。」

川普批民主黨州議員拋棄了德州，「你不能就這樣袖手旁觀。你必須回去，必須抗爭到底。這才是選舉的意義所在。」

這場激烈政治對抗的核心，是共和黨試圖在10年一度的人口普查之外，於期中推動新的國會選區劃分，有分析稱，如果共和黨新提出的選區劃分方案通過，可能會消除5個民主黨在國會眾議院的席次。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法