針對林郁婷？ 川普︰2028奧運「不讓男人搶走女人獎牌」

林郁婷在巴黎奧運拿下拳擊女子57公斤級金牌。（資料照）

2025/08/06 12:43

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普週二（5日）簽署行政命令，宣布成立白宮奧運籌備工作小組，統籌聯邦政府對2028年洛杉磯奧運的各項準備。然而，川普在發表談話時重提其競選主軸，針對跨性別運動員參加女子項目發表強硬言論，強調「美國不會讓男人在奧運上搶走女人的獎牌」。讓外界認為他在針對台灣女子拳擊選手林郁婷與阿爾及利亞女將凱莉芙（Imane Khelif）。

綜合外媒報導，川普發表談話時，當場感謝美國奧會主席席克斯（Gene Sykes），表示該委員會已承諾更新運動員安全政策，配合川普政府今年2月發布的「禁止男性參加女子運動」行政命令，更新運動員安全政策，明定不允許跨性別女性參加女子賽事。他並預告奧運將實施「非常非常嚴格的檢測」，不合格者不得參賽。

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面對媒體提問是否會起訴參與女子項目的跨性別選手，川普未正面回應，僅表示將視司法部長邦迪（Pam Bondi）的評估再決定，但重申將強化性別檢測。他強調，此一立場反映多數美國人的共識，並自認這是他再度參選的重要動機之一。

報導提到，2024年巴黎奧運女子拳擊金牌得主、阿爾及利亞選手凱莉芙與一名台灣選手（指林郁婷）過往曾遭性別爭議影響參賽資格，儘管奧運官方確認她們為女性，川普仍將此案例作為文化戰爭的論點。

川普在競選總統期間，曾在賓夕法尼亞州的一場造勢活動發言批評：「巴黎奧運中，有兩名變性人，他們原本是男人，變性為女性後參加拳擊賽。」雖然未點名，但外界普遍都認為，川普所指之人就是林郁婷與凱莉芙。

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