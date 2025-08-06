四川江油霸凌案抗爭 外送員路過也被打 官方嚴控輿論

四川公安、武警暴力毆打江油市民。（本報合成，擷取自李老師不是你老師/X）

2025/08/06 11:47

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川綿陽江油市近日爆發罕見的大規模示威。起因是一名14歲女學生遭同儕嚴重霸凌，事件曝光後引發當地群情激憤，數百位市民走上街頭抗議，並與出動的公安、武警爆發衝突，就連只是路過的外送員，也被警方毆打而受傷。同時，中國政府急忙封鎖輿論，但仍無法熄滅人民心中的怒火。

綜合媒體報導，事件發生於7月22日，15歲劉姓女學生與兩名同夥將14歲賴姓少女帶到一處廢棄建築，對她進行辱罵、威脅、毆打，還強迫脫衣下跪等長達4小時，施暴者不僅全程拍片上傳網路，還揚言「進警局十多次都沒事」。影片8月2日曝光後，輿論迅速沸騰。然而，江油警方4日僅稱賴女為輕傷，對涉案3人進行「批評教育」並交由家長管教，並呼籲民眾勿再轉傳影片。官方輕描淡寫的處理方式，被質疑袒護施暴者。

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4日下午，大批市民聚集在江油市政府外要求嚴懲加害者，現場一度被抗議人潮包圍。當局隨即調派大批公安與武警進行清場，多人被暴力逮捕。有影片顯示，被捕民眾甚至被押上用於運送豬隻的大貨車，引發外界譏諷「人民當家作『豬』」。

旅義華僑作家「李老師不是你老師」發文表示，一名外送員自稱只是經過現場，卻遭十多名警員強行拉下車毆打，手臂與脖子受傷。當他試圖解釋身份時，警方冷回：「我管你這麼多。」

事後，「江油」一詞曾短暫登上中國社群平台「微博」熱搜，但很快被撤下並全面屏蔽，網友改以「醬油」等諧音代稱，相關影片依舊遭下架。與此同時，官方嚴控輿論，微博熱搜榜的焦點被「人民軍隊攻堅制勝」等宣傳內容取代，與現場抗議民眾遭驅散、毆打的情況形成強烈反差。就連官方媒體針對江油事件的「報導」，幾乎都被禁止留言評論。

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