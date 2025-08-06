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    時隔213天首次與母親通話！被控涉間諜 英國男子雙親遭伊朗關押

    英國夫婦林賽和克雷格1月3日在伊朗被捕。（擷自X@HeidiBachram）

    英國夫婦林賽和克雷格1月3日在伊朗被捕。（擷自X@HeidiBachram）

    2025/08/06 12:20

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕1名英國男子的雙親因間諜罪被關押在伊朗，他表示213天以來第一次和母親通電話，感覺就像「同時經歷5個生日10個耶誕節」。

    根據《衛報》報導，林賽（Lindsay Foreman）和克雷格（Craig Foreman）1月3日在伊朗南部城市克爾曼（Kerman）被捕，當時他們騎著摩托車從亞美尼亞經伊朗前往巴基斯坦，進行環球旅行。

    自從這對夫婦在7個月前被監禁後，其家人一直沒有與他們取得直接聯繫。家人們直到昨（5）日才第一次與他們通話。

    家人們還被告知，林賽已被轉移到德黑蘭南部的卡爾恰克（Qarchak）女子監獄。克雷格已被轉移到德黑蘭中央監獄。

    5日與林賽通話的貝內特（Joe Bennett）聲稱，母親向他表示已和獄中其他人成為朋友，並請他們盡量寄文學作品給她。母親還說監獄條件不錯，但缺點是很熱。

    貝內特強調，母親是他的依靠與嚮導，也是他無法用言語表達的思念之人。他說隔這麼久才與母親通話，感覺像同時經歷5個生日和10個耶誕節。

    在接到林賽和克雷格入獄後首通電話前，其家人曾公開呼籲英國政府在與伊朗的談判中將他們的案件提交最高層。家人們強調，他們絕不是間諜，英國必需迅速行動。

    英國外交、聯邦和發展辦公室發言人稱，對林賽和克雷格被指控在伊朗從事間諜活動的報導深感擔憂，將繼續直接向伊朗當局提出此案。

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