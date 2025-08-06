滅村瞬間影片曝！印度北部山洪爆發活埋全村 至少4死50多失蹤

印度北部5日山洪爆發，喜馬拉雅山下的達拉利村整個消失在山洪之中。（歐新社）

2025/08/06 11:28

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度北部的北阿坎德邦在當地時間5日發生山洪爆發，泥石流從高處傾瀉而下，將底下的村落直接活埋造成至少4死50多人失蹤，山洪爆發瞬間的驚悚影像也被拍下。

綜合外媒報導，緊鄰喜馬拉雅山的印度北阿坎德邦連日暴雨，在5日發生山洪爆發，毀滅性的泥石流從高處傾瀉而下，衝進村莊，沖毀房屋和道路，達拉利村（Dharali village）整個消失在山洪之中，約40至50棟房屋被沖走、活埋，至少4死50多人失蹤，還有附近營地有至少8名印度陸軍士兵也下落不明。

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山洪爆發瞬間的驚悚影像也被拍下，可以看到一些人奔跑並尖叫著想要活命，因為洪水緊隨其後，最終將他們吞噬。

總理莫迪向受災民眾表示哀悼，並表示各團隊正在盡一切努力提供援助，軍隊和救災部隊的隊伍已經抵達該地區，正在努力營救被困在廢墟和污泥中的人員。

A cloudburst led to flash floods in the high altitude villages of Dharali in Uttarakhand’s #Uttarkashi district on Tuesday （August 5, 2025） with several houses being damaged or swept away in the raging waters.

???? Special arrangement pic.twitter.com/fSDIaMKWvc — The Hindu （@the_hindu） August 5, 2025

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