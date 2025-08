滅村瞬間影片曝！印度北部山洪爆發活埋全村 至少4死50多失蹤

2025/08/06 11:28

〔即時新聞/綜合報導〕印度北部的北阿坎德邦在當地時間5日發生山洪爆發,泥石流從高處傾瀉而下,將底下的村落直接活埋造成至少4死50多人失蹤,山洪爆發瞬間的驚悚影像也被拍下。

綜合外媒報導,緊鄰喜馬拉雅山的印度北阿坎德邦連日暴雨,在5日發生山洪爆發,毀滅性的泥石流從高處傾瀉而下,衝進村莊,沖毀房屋和道路,達拉利村(Dharali village)整個消失在山洪之中,約40至50棟房屋被沖走、活埋,至少4死50多人失蹤,還有附近營地有至少8名印度陸軍士兵也下落不明。

山洪爆發瞬間的驚悚影像也被拍下,可以看到一些人奔跑並尖叫著想要活命,因為洪水緊隨其後,最終將他們吞噬。

總理莫迪向受災民眾表示哀悼,並表示各團隊正在盡一切努力提供援助,軍隊和救災部隊的隊伍已經抵達該地區,正在努力營救被困在廢墟和污泥中的人員。

A cloudburst led to flash floods in the high altitude villages of Dharali in Uttarakhand’s #Uttarkashi district on Tuesday (August 5, 2025) with several houses being damaged or swept away in the raging waters.

