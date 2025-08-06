為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    白目！ 男子在法國戰爭紀念碑用紀念火焰點香菸 面臨法律訴訟

    1名男子用巴黎戰爭紀念碑紀念火焰點燃香菸。（擷自X@Daniel Foubert）

    1名男子用巴黎戰爭紀念碑紀念火焰點燃香菸。（擷自X@Daniel Foubert）

    2025/08/06 11:23

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕法國退伍軍人和紀念部長米拉萊斯（Patricia Miralles）近日表示，她將對1名在巴黎重要戰爭紀念碑用紀念火焰點燃香菸的男子採取法律行動。

    根據《衛報》報導，相關影片顯示，1名男子在巴黎凱旋門下無名烈士墓前彎腰點燃香菸，然後在遊客注視下平靜走開。該影片在社群媒體上廣泛傳播並引發眾怒。

    米拉萊斯指出，她將立即向巴黎州檢察官提起法律訴訟，以便找到該男子並對其進行制裁。她強調，該火焰用途並非點燃香菸，而是紀念數百萬士兵的犧牲。

    米拉萊斯聲稱，男子舉動是對法國國家、歷史、死難者的侮辱。男子不能嘲笑法國紀念活動後，還不受到懲罰。

    男子用於點香菸的戰爭紀念碑，安葬著1位在第一次世界大戰中陣亡的士兵，以紀念法國戰爭死難者。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播