白目！ 男子在法國戰爭紀念碑用紀念火焰點香菸 面臨法律訴訟

2025/08/06 11:23

〔編譯謝宜哲/綜合報導〕法國退伍軍人和紀念部長米拉萊斯(Patricia Miralles)近日表示,她將對1名在巴黎重要戰爭紀念碑用紀念火焰點燃香菸的男子採取法律行動。

根據《衛報》報導,相關影片顯示,1名男子在巴黎凱旋門下無名烈士墓前彎腰點燃香菸,然後在遊客注視下平靜走開。該影片在社群媒體上廣泛傳播並引發眾怒。

請繼續往下閱讀...

米拉萊斯指出,她將立即向巴黎州檢察官提起法律訴訟,以便找到該男子並對其進行制裁。她強調,該火焰用途並非點燃香菸,而是紀念數百萬士兵的犧牲。

米拉萊斯聲稱,男子舉動是對法國國家、歷史、死難者的侮辱。男子不能嘲笑法國紀念活動後,還不受到懲罰。

男子用於點香菸的戰爭紀念碑,安葬著1位在第一次世界大戰中陣亡的士兵,以紀念法國戰爭死難者。

In France ????????, a man walks on the Tomb of the Unknown Soldier and uses the flame to light his cigarette.



No one reacts. No police. No army.

France has become a doormat.pic.twitter.com/GgUR3DMowS