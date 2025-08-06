誰是接班人？ 川普暗示范斯可能獲得2028年總統提名

川普（左）5日受訪時表示，副總統范斯（右）「很有可能」會在2028年共和黨總統候選人提名，這是川普截至目前為止對於范斯作為未來總統參選人的最明確表態。（歐新社）

2025/08/06 11:10

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普於2025年1月展開他的第二任總統任期，外界都好奇未來共和黨總統候選人會是誰「接班」。不過川普5日受訪時表示，副總統范斯（JD Vance）「很有可能」會在2028年共和黨總統候選人提名，這是川普截至目前為止，對於范斯作為未來總統參選人的最明確表態。

綜合外媒報導，川普5日簽署行政命令，成立2028年洛杉磯奧運特別工作小組，事後川普被問到，范斯是否有可能成為「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的接班人時，川普回應：「嗯，我認為很有可能。平心而論，他是副總統，我認為馬可（國務卿魯比歐）也可能以某種形式與范斯合作。」

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川普說：「我也認為我們有非常出色的人才，包括現在台上的一些人也是如此。現在談這件事顯然還太早，但他（范斯）確實表現得非常出色。以目前的狀況來看，他可能是被看好的人選。」

由於美國憲法第二十二修正案禁止同一人當選兩屆以上總統，川普先前曾多次提出他有意爭取「第三任期」，不過川普5日在接受《CNBC》訪問時，他透露他「可能不會」尋求第三任期。

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