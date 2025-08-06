夫關押妻傳訊！南韓前第一夫人金建希涉貪腐被檢方約談

2025/08/06 10:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕在其丈夫、前總統尹錫悅因宣布戒嚴遭關押後，南韓前第一夫人金建希6日因涉嫌股價操縱與收賄等一系列指控，遭到檢方傳訊。檢方預計在訊後對其聲請逮捕令。

法新社報導，若逮捕令獲准，將創下南韓史上首次有前總統與第一夫人雙雙被捕的紀錄。

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金建希被指控在2009至2012年間，與交易員合謀拉抬一家公司的股價。她另被指控收受包括價值2200美元的迪奧（Dior）名牌包在內的奢侈禮物，違反了反貪腐法。此外，她還被控干預尹錫悅所屬政黨的國會議員提名過程，違反選舉法。

6日上午，金建希在進入首爾的特別檢察官辦公室前向媒體表示：「我為自己這個無足輕重的人卻引發了麻煩，致上誠摯的歉意。我將會全力配合調查。」

現年52歲的金建希長期被爭議纏身，其中又以她在2022年被拍到收受名牌包的影片，再次點燃了公眾的批評。在其丈夫尹錫悅擔任總統期間，曾三度否決國會針對金建希相關指控所通過的特別調查法案，稱其為「政治宣傳」。

去年11月底，尹錫悅第三次否決特調法案，一週後便宣布戒嚴。最終，這位前檢察總長出身的總統，在今年四月因宣布戒嚴而遭彈劾下台，促使該國在6月提前舉行大選。

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