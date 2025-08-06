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    中國AI認知作戰黑手伸入台灣！美研究揭中企2024大選前已發動攻擊

    最新外洩文件揭露，一家與中國政府關係密切的AI公司，已在2024年台灣大選期間，利用先進的認知作戰技術對台灣進行滲透與干預。（本報合成／路透社）

    最新外洩文件揭露，一家與中國政府關係密切的AI公司，已在2024年台灣大選期間，利用先進的認知作戰技術對台灣進行滲透與干預。（本報合成／路透社）

    2025/08/06 10:36

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國利用人工智慧（AI）發動的認知作戰已不再是未來威脅，而是血淋淋的現在進行式！根據美國范德比爾特大學國家安全研究所最新發現的大量文件，一家名為「中科天璣」（GoLaxy）的中國公司，已在2024年台灣大選前夕，利用AI技術與心理剖繪，對台灣進行資訊操弄。

    《紐約時報》報導，這些外洩文件揭示，中國的輿論影響力行動，已從過去粗糙的機器人洗版，進化為利用AI生成敘事、悄無聲息地滲透日常數位討論的隱蔽模式。

    文件顯示，在2024年台灣大選競選期間，中科天璣曾建議削弱反對中國領土主張的民進黨的辦法。該公司不僅收集並可能提供了有關台灣政治辯論趨勢的資訊，更建議部署機器人帳號網絡，以激化黨派政治分歧。

    更令人毛骨悚然的是，為支持這類干預行動，中科天璣已累積大量關於台灣的數據，包括詳盡到政治傾向、對中態度、甚至GPS座標的政府機構組織圖，以及超過5000筆台灣人的帳號個資。

    在此之前，中科天璣的技術已在香港被用於鎮壓異議。為壓制對2020年港版國安法的反對聲音，該公司從18萬個香港推特帳號中，識別出數千個抗爭者與意見領袖，並動用其虛假帳號大軍，對這些消息源進行所謂的「糾正」。

    文件揭露，中科天璣與中國政府關係密不可分。它由政府機構中國科學院的研究所在2010年創立，並持續與高層情報、黨政軍部門合作。2021年，該公司更獲得被五角大廈列為中國軍方附屬機構的超級計算公司「中科曙光」資助，其AI平台直接與中國領先的AI模型合作。

    研究人員警告，這類公司部署的戰略，正是將民主社會的開放性、透明度與多元辯論「武器化」，利用這些民主的基石來腐蝕民主本身。監控與說服之間的界線，正因此而迅速消失。

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