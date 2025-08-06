美國佛州爆生乳中毒！21人感染、7人住院包含6名兒童

美國佛羅里達州近日爆發生乳中毒事件，生乳即未經巴氏滅菌處理的生牛奶，已累計21人感染大腸桿菌與曲狀桿菌，這些細菌與來自同個農場的生牛奶有關聯，已知至少7人送醫治療，2人出現嚴重併發症。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社資料照）

2025/08/06 11:57

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州近日爆發生乳中毒事件，生乳即未經巴氏滅菌處理的牛奶，已累計21人感染大腸桿菌與曲狀桿菌，這些細菌與來自同個農場的生奶有關聯，已知至少7人送醫治療，2人出現嚴重併發症。

綜合《CNN》等外媒報導，佛州衛生局發布聲明稿提及，感染者與同一個農場生產的生乳（raw milk）有關，雖未公布該農場名稱，但其產品疑似流通於佛州中部與東北部。當局強調：「該農場的衛生作業引起高度關注。」

請繼續往下閱讀...

報導提及，截至目前，有21名病患感染大腸桿菌或曲狀桿菌，其中已有7人住院，其中6例為10歲以下的兒童。

儘管佛州法律禁止販售供人飲用的生奶，但若標示為「寵物食品」仍可販售，導致部分業者以此為漏洞販售供人飲用的生乳。

不過，美國食品暨藥物管理局（FDA）與美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，其可能攜帶致命病菌，包含大腸桿菌（E. coli）、曲狀桿菌（campylobacter）李斯特菌（listeria）以及沙門氏桿菌（salmonella）。這些病菌可能引發腹瀉、嘔吐、腹痛等症狀，嚴重時恐引發溶血性尿毒症候群，甚至可能導致腎衰竭。

據FDA統計，從1998至2018年間，美國已有202起生乳相關的食物中毒事件，造成近2700人染病、超過220人住院。CDC表示，經巴氏滅菌牛奶提供相同的營養益處，卻沒有生牛奶的風險，鼓勵消費者選擇經過巴氏消毒的牛奶和乳製品。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法