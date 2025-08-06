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    8.8強震喚醒「沉睡的巨人」！堪察加半島7火山同時爆發300年來首見

    堪察加半島外在8.8強震後，有7個火山同時噴發，其中克拉舍寧尼科夫火山在休眠逾450年後首度爆發。（歐新社）

    堪察加半島外在8.8強震後，有7個火山同時噴發，其中克拉舍寧尼科夫火山在休眠逾450年後首度爆發。（歐新社）

    2025/08/06 10:55

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯堪察加半島外海7月30日發生規模8.8強震後，該半島火山群開始活躍，在人類歷史第6強震發生後，目前有7個火山同時噴發，俄羅斯科學家指出這是當地300年來首次出現大規模的火山甦醒。

    綜合外媒報導，在規模8.8強震發生後，堪察加半島火山群開始活躍，克柳切夫火山（Klyuchevskoy volcano）30日率先爆發，隨後多個火山陸續甦醒，其中休眠逾450年的克拉舍寧尼科夫火山（Krasheninnikov）於8月3日噴發，同時出現熔岩流，是該火山近600年來首次出現熔岩流，當地官員表示，上一次記錄到的熔岩流是在1463年。

    俄羅斯科學院表示，這是近300年來該地區首次出現7座火山同時噴發的情況，堪察加半島上一次出現如此大規模的火山活動是在1737年，該研究所所長奧澤羅夫（Alexey Ozerov）直呼這情況極為罕見，根本火山噴發大遊行。

    奧澤羅夫指出，上週的強烈地震與堪察加半島火山活動增強有直接關聯，「我們認為火山噴發與這起地震有直接關係，地震觸發岩漿層，並為其提供了額外的能量。」直言強震喚醒了該地區「沉睡的巨人」。

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