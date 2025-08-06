紐澤西州又發生2.7地震！紐約罕見連2起有感地震 專家也困惑

美國紐約都會區罕見地在幾天內感受到2起地震，繼2日晚間3.0地震後，紐澤西州在當地時間5日下午又發生2.7地震。（圖擷取自USGS）

2025/08/06 10:33

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約都會區罕見地在幾天內感受到2起地震，繼2日晚間3.0地震後，紐澤西州在當地時間5日下午又發生2.7地震，連專家都感到困惑。

根據美國地質調查局（USGS）觀測資料顯示，此次規模2.7地震發生在當地時間5日下午4點許，震央位於紐澤西州希爾斯代爾（Hillsdale）西南方約2公里處，地震深度僅12.4公里，屬於極淺層地震，紐約大都會區民眾有感。

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《美聯社》報導，紐澤西州於2日晚間10點18分也發生1起規模3.0地震，震央位於紐澤西州柏根郡（Bergen County）的哈斯布洛克高地（Hasbrouck Heights），距離希爾斯代爾以南約14公里。儘管這2次相對較弱的地震發生在附近幾天內，但美國國家地震資訊中心的地球物理學家潔西卡（Jessica Turner）表示，將第2次地震定性為餘震「有點困難」。

「雖然這次地震確實發生在8月2日地震以北約9英里處，但我們不太確定，因為它並不在那個位置的正上方，」她說：「我們不太確定這是那次地震的餘震，還是可能只是單獨發生的地震。」

報導指出，雖然這種地震在美國其他地區很常見，但在紐約市地區記錄到的震動相對較少。

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