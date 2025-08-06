快刀斬亂麻！南韓執政黨議員開會時用他人帳戶炒股 迅速退黨止血

南韓共同民主黨4連霸國會議員李春錫，在開會時竟使用他人證券帳戶買賣股票，事後迅速退黨。（圖擷自李春錫臉書）

2025/08/06 10:33

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓執政黨共同民主黨4連霸國會議員、法制司法委員會委員長李春錫，4日在國會開會時被抓包用他人證券帳戶買賣股票，在黨主席鄭清來下令緊急徹查數個小時後，李春錫於5日晚間8時許致電給鄭清來表達願意主動退黨。

綜合韓媒報導，李春錫4日下午在國會會議上，使用車姓助理的手機交易Naver股票，從中可以看到助理的證券帳戶共有537股Kakao Pay（行動支付服務）、150股Naver（入口網站與搜尋引擎）、420股LG CNS（IT公司），持有股票的金額約為1億韓元（約新幣215萬元）。

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在引發爭議後，幕僚透露李春錫本人並沒有炒股，而是不小心拿到助理的手機，並且只是打開證券帳戶一下子而已；李春錫也強調自己從未以他人名義開設證券帳戶，也從未以他人帳戶買賣股票。

不過，李春錫先前在總統李在明過渡政府被任命為AI人工智慧相關負責人，南韓當局更於李春錫交易股票後的4日稍晚宣布將Naver、LG等5間企業列入AI國家隊，因此他的行為被質疑存在內線交易。

另外，總統李在明喊出韓國綜合股價指數（KOSPI）衝擊5000點（目前為3188點）的願景，李春錫所鬧出的醜聞無疑會影響到股民對政府的信心；最大在野黨國民力量則質疑李春錫已觸犯《資本市場法》、《公職者倫理法》、《金融實名法》。

對此，共同民主黨主席鄭清來於5日下午2時許，宣布黨內倫理委員會將對李春錫展開調查，大約過了6小時後，李春錫就致電給鄭清來表達退黨意願，他同時還會辭去國會法制司法委員會委員長的職務。

鄭清來表示，他已接受李春錫退黨的請求，黨內不會再對他進行內部調查或紀律處分，但李春錫之後還是要面對警方的追查，共同民主黨之後會研擬相關措施，避免類似情況再度發生。

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