川普政策衝擊高教經費 史丹佛大學證實裁員363人

美國史丹佛大學因財務壓力進行大規模裁員，共計解雇363名職員。（路透）

2025/08/06 11:14

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國史丹佛大學（Stanford University）週二宣布，因財務壓力進行大規模裁員，共計解雇363名職員，這波裁員主要受到川普政府一連串聯邦政策改變的影響，尤其針對高教機構的經費調整與政治立場審查，使得校務運作面臨嚴峻挑戰。

據《路透》報導，史丹佛大學發言人透過電子郵件證實，史丹佛正進行預算縮減作業，多個學院與行政單位上週陸續進行人力裁減，總共裁員363位員工。

請繼續往下閱讀...

報導分析，史丹佛大學今年6月已預告將削減高達1.4億美元的年度預算，強調此舉是因應「在聯邦高等教育政策轉變下所產生的財務壓力」。川普政府近期針對多所大學祭出補助金凍結與展開調查措施，包括針對加州大學洛杉磯分校（UCLA）凍結超過3.3億美元資金，原因是指控該校未能妥善處理與以哈衝突相關的校園示威，造成猶太與以色列裔學生處於「充滿敵意」的環境。

據《洛杉磯時報》5日報導，UCLA高層目前正籌備與聯邦政府展開協商，以爭取解除資金凍結。另，哥倫比亞大學與布朗大學已與政府達成和解，哥倫比亞大學同意支付超過2.2億美元，布朗大學支付5千萬美元，並接受政府提出的部分要求，哈佛大學的協商則進行中。

與此同時，人權倡議團體指出，美國政府的作法恐將異議視為威脅，進一步打壓校園內支持巴勒斯坦人權的聲音。

川普政府則回應，有些大學在校園抗議中縱容反猶太主義。抗議者則表示，他們的訴求是針對以色列在加薩的軍事行動與巴勒斯坦領土占領政策，並不等同於反猶太主義。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法