生日禮物兼退休獎金！美國退休夫妻驚喜刮中147萬元

美國馬里蘭州一對即將迎來生日的夫妻，日前在當地一家商店買刮刮樂，竟然刮中高達5萬美元（約新台幣147萬元）頭獎，讓他們提前收下生日大禮。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

2025/08/06 10:09

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國馬里蘭州一對即將迎來生日的夫妻，日前在當地一家商店買刮刮樂，竟然刮中高達5萬美元（約新台幣147萬元）頭獎，讓他們提前收下最棒的生日禮物！

綜合外媒報導，居住王子喬治郡這對夫妻近日領獎時向馬里蘭州樂透官員透露，該名丈夫日前於商店「東尼酒業（Tony's Liquors）」購買刮刮樂，該店是丈夫最常光顧的投注站之一，他坦言「這間店是中獎寶地，他們常常出大獎。」

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據了解，男子購入數張刮刮樂，其中1張是每張20美元（約新台幣590元）的「$50,000 Cash」遊戲，返家他一邊看電視一邊刮開，同時使用手機應用程式掃條碼確認，孰料螢幕突然顯示「$50,000」，讓他當場傻住。

妻子說，起初看到中獎彩券以為是5000美元，「我以為看錯了，因為有太多個零了！」、「我努力保持冷靜，但真的太難相信這是真的。」

這對退休夫妻表示，這筆意外之財除了用於慶祝兩人在8月生日，其餘將存起來待未來詳細規劃使用。

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