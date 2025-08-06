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    才到澳洲1週！13歲中國少女驚傳砍死14歲同胞 當場被捕

    澳洲新南威爾斯州埃奇沃思，發生中國13歲交換女學生持刀砍死14歲同胞的案件。圖為新南威爾斯州警方標誌。（圖擷自NSW Police Force臉書）

    澳洲新南威爾斯州埃奇沃思，發生中國13歲交換女學生持刀砍死14歲同胞的案件。圖為新南威爾斯州警方標誌。（圖擷自NSW Police Force臉書）

    2025/08/06 09:32

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲新南威爾斯州紐卡索（Newcastle）附近的麥覺理湖市埃奇沃思（Edgeworth），於4日晚間10時20分許驚傳命案，一名來自中國的13歲女交換生涉嫌持刀砍死同為中國籍的14歲少女，已被警方逮捕並依殺人罪嫌偵辦。

    據澳媒《ABC》報導，麥覺理湖警區指揮官查普曼（Tracy Chapman）透露，這2名女孩都是上週從中國前來的交換生，她們在當地寄宿並就讀學校，寄宿家庭的50來歲夫婦在夜間聽到臥室傳來吵鬧聲後，前往查看時驚見14歲少女身上有刀傷。

    澳洲警方接獲報案後趕往事發民宅，在現場對受害者進行急救，並將其送往約翰亨特醫院（John Hunter Hospital）搶救，但最終仍因傷勢過重宣告不治。

    查普曼表示，這起案件相當複雜，因為兇嫌和警方之間存在語言障礙，而且她和死者都不是澳洲居民。另外，警方在現場找到1把廚房刀具，初步認定這就是兇器，目前正和中國領事館一起合作處理本案。

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