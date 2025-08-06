赴美簽證押金計畫出爐 美國務院公開首波實施國家

美國國務院5日公布首波實施簽證押金計畫的國家，是位於非洲的尚比亞及馬拉威。圖為華盛頓杜勒斯國際機場。（路透）

2025/08/06 07:24

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院4日宣布一項簽證保證金計畫，將從8月20日起將鎖定「逾期停留率較高」國家，要求上述國家的臨時簽證申請人，最高要繳1.5萬美元（約新台幣44.8萬元）保證金才能入境。美國國務院5日公布首波實施國家，是位於非洲的尚比亞及馬拉威。

綜合外媒報導，美國國務院4日公告，國務院將啟動這項為期12個月的試行計畫，規定來自「逾期停留率高」且「內部證件安全管控不足」國家的申請人，在申請簽證時必須繳納5000美元、1萬美元或1萬5000美元不等的保證金。美國國務院5日公告，馬拉威和尚比亞是首波被列入此計畫的國家。

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該計畫規定，若申請人未能在簽證到期前離開美國，保證金將被沒收；若旅客在簽證規定的期限內離開美國，並透過特定入出境口岸進出，就能取回保證金。

美國國務院指出，特定出入境口岸有3個，分別是波士頓洛根國際機場、紐約甘迺迪國際機場、華府杜勒斯國際機場，所有已繳納簽證保證金的簽證持有人必須透過上述入境口岸抵達和離開美國，否則可能會被被拒絕入境，或是無法離境。

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