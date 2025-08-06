川普表態有意再參選　稱美國民眾滿意關稅政策

2025/08/06 04:54

〔中央社〕美國總統川普今天被問及是否有意再參選下屆總統時，先表示「也許不會」，隨後又改口說希望再參選，並稱美國民眾滿意川普政府關稅政策和華府與其他國家達成的貿易協議。

今年初重返白宮的川普（Donald Trump）今天接受美國財經媒體CNBC節目Squawk Box電話專訪提及，去年美國大選，他拿到了德州歷史上最高的得票數，「這是一項紀錄，他們說除非我再參選，否則（紀錄）不會被打破」。

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對於主持人問及是否有意再度出馬競選？川普先說，「也許不會」，但隨後改口表示「我希望參選」。他還稱，美國民眾喜歡川普政府的關稅政策，也喜歡美國和其他國家達成的貿易協議，使其他國家不再占美國便宜。

他重申，多年來，許多國家占盡美國便宜，「不管是朋友還是敵人，朋友更糟糕」。

在此之前，川普3月接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）採訪時表示，他對於尋求第3個任期的想法「並非開玩笑」。

川普於2017年至2021年首度擔任美國總統，並於今年初重返白宮。美國憲法第22號修正案規定，無論何人當選總統，擔任總統職務不得超過2次，而修改憲法需要國會兩院2/3多數及3/4的州同意，外界一般認為通過可能性不高。

此外，川普上週敲定先前展延的對等關稅政策，以平衡他認為不利美國的全球貿易體系。更新後的美國對近70國所課稅率範圍從10%到41%不等，其中對台稅率為20%；新稅率預計7日正式上路。

白宮發布的事實清單列出已和美國達成協議的國家及地區：歐盟、日本、英國、韓國、菲律賓、印尼及越南。紐約時報指出，這些國家為安撫川普，承諾將大量購買美國能源與飛機、加碼投資美國，並提高美國農工產品的市場准入。（編輯：洪(啟)原）1140806

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