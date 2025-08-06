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    川普：若美中未達成貿易協議 就不會與習近平會面

    美國總統川普（左）表示，美中若未達成貿易協議，他就不會與中國國家主席習近平（右）會面。（路透檔案照）

    美國總統川普（左）表示，美中若未達成貿易協議，他就不會與中國國家主席習近平（右）會面。（路透檔案照）

    2025/08/06 05:34

    〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普表示，美國和中國「非常接近達成協議」以延長貿易戰休兵，並重申他和中國國家主席習近平「關係非常好」，但也強調美中若未達成協議，他就不會與習近平會面。

    綜合彭博和香港「南華早報」報導，川普在接受美國財經媒體CNBC訪問時表示，中國對美國高度依賴，並否認曾主動要求與習近平會面。川普說：「他們以為唐納‧川普真的很想去那裡。不是的，（從華盛頓到北京）飛行時間要18小時，路程很長。」

    川普說，「如果我們達成協議，我很可能會在年底前舉行會晤。」「在不太遙遠的未來，我會這麼做。」如果沒有達成協議，「就不會有會面。」

    美國和中國官員5月在日內瓦舉行會談，雙方達成協議，大幅降低高額關稅，並同意放寬對稀土礦產及部分技術的出口管制，為期90天。貿易戰休兵將於8月12日到期。

    美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國國務院副總理何立峰，7月底又在瑞典斯德哥爾摩舉行第3輪貿易談判，試圖解決爭端，目標是延長5月中旬達成的貿易戰休兵協議。

    儘管中方官員和官方媒體對斯德哥爾摩會談的結果表示滿意，聲稱雙方已同意延長休兵期限，但尚未獲得川普政府正式確認。貝森特表示，是否延長將由川普決定。

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