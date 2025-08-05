反制中國海上威脅!美將在沖繩部署NMESIS反艦飛彈系統

美國計畫在9月舉行的聯合演習期間，在日本沖繩部署具備擊沉軍艦能力的「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）。（法新社檔案照）

2025/08/05 22:59

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，美國計畫在9月舉行的一場聯合演習期間，在日本沖繩部署具備擊沉軍艦能力的「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS），被視為針對中國日益增長的海上威脅，所採取的重要行動。

日本放送協會（NHK）報導，日本陸上自衛隊與美軍將於下月舉行「堅毅之龍」（Resolute Dragon）聯合演習，範圍涵蓋日本全境，包括沖繩縣及九州本島。據報導，這場聯合軍演可能在9月11日至25日舉行，將測試美日防衛日本偏遠離島的能力，其中包括可能在沖繩縣先島群島的石垣島，部署NMESIS飛彈系統。

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NMESIS是一種安裝在無人車輛上的飛彈系統，可搭載2枚具備匿蹤性與掠海飛行能力的「海軍打擊飛彈」（NSM），打擊逾185公里之外的目標，拒止效果顯著。NMESIS不僅適用於傳統海岸防禦，更具備機動部署與動態海上拒止能力，正是美國在太平洋「分散部署、多點拒止」戰略的核心武器之一。

據報導，此次部署期間不會進行實彈射擊。駐日美軍陸戰隊第3遠征軍在回覆新聞週刊的書面聲明中表示，「關於裝備與訓練地點的具體細節，將由日本防衛省在演習開始前公布。」

報導指出，中國正持續增加海軍船艦在西太平洋的部署規模，包括今年6月同時在「第一島鏈」以東海域操練2艘航艦。做為回應，美國正加強第一島鏈防禦態勢。今年，菲律賓已兩度部署美國飛彈系統，包括「泰風」（Typhon）中程飛彈系統與NMESIS。

沖繩電視台則引述美國「國防新聞」（Defense News）報導，為因應「台灣有事」，駐紮於沖繩、2023年成軍的美國陸戰隊第12濱海作戰團（MLR），將在2026年3月前部署6套NMESIS系統。

沖繩國際大學國際政治教授野添文彬指出，此舉是為了因應中國海上擴張，濱海作戰團原本就是為了執行「遠征前進基地作戰」（EABO）而成立的部隊，基於中國持續強化攻台武力的認知，以陸戰隊為首的美軍必須採取行動以因應現況。

野添認為，若濱海作戰團打算在台海有事時運用NMESIS，就必須部署在與那國島，否則無法涵蓋台灣。因此，隨著未來美日聯合演訓的展開，美軍很有可能將NMESIS部署在與那國島，並在當地的自衛隊基地進行操練。

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