中國武警暴力片曝光！四川校園霸凌升級大規模示威

四川公安、武警暴力毆打江油市民。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2025/08/06 00:51

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川綿陽江油市近日爆發大規模示威，起因於當地一所中學的校園霸凌事件，當地政府未加以重視引爆民怨，本月4日開始大批市民上街抗議，大量公安、武警被派出來維安。旅義華僑作家李穎5日晚間分享牆內民眾剪輯事發現場，群眾遭執法人員暴力對待的影片，讓牆外網友看了不勝唏噓！

本月2日，一段女學生遭受霸凌的影片在中網瘋傳，經查確認事發於上月22日下午3點多，江油市某中學15歲劉姓女學生，與14歲賴姓女學生發生矛盾，劉女揪了幾名好友把賴女抓到1棟廢棄建築內，對賴女進行辱罵、威脅和毆打，還強迫賴女脫掉衣服，同行的人將過程拍下影片PO網，進一步導致輿論炸鍋。

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當地公安單位事後發布警情通報，宣稱賴女僅受輕傷，已對劉女及其同夥進行「批評教育」，責令監護人帶回家管教，還要求網友別再轉傳影片。不過網傳影片明顯看出被害女學生傷勢不輕，當局根本是想敷衍了事，助長加害者氣焰，4日大批江油市民走上街頭抗議，一度包圍將由市政府，疾呼嚴懲加害者。

沒想到這些民眾迎來的，卻是大批公安、武警維安，不少市民遭受暴力抓捕。李穎4日分享多段從牆內外流的影片，可以看到有不少人被暴力架離抗議現場，甚至當地政府還叫來載運豬隻的大貨車，將被抓捕的市民裝上運豬車運走，不少人看了忍不住嘲諷，中國共產黨總說「人民當家作主」，可現在卻成了「人民當家做『豬』」！

4日晚間起，江油市警方將市政府周邊道路封鎖，但抗議群眾遲遲沒有散去，5日仍有大批市民繼續上街，據悉目前牆內包括微博在內各大社群平台，已屏蔽「江油」這組關鍵字，中網友開始用諧音「醬油」代稱，但沒多久提到「醬油」的江油市相關影片也都被下架。

5日晚間，李穎分享一段江油校園霸凌引爆大規模抗議的影片合輯，除了可以看到起初被害女學生被同儕欺負的影響，還有市民為了替被害者討公道，卻遭遇政府鐵拳對待的各種畫面，當中不乏警察操警棍痛毆民眾、拿辣椒水對著民眾一陣亂噴、粗暴將人推走架離，短短3小時就吸引超過300萬人次觀看。

牆外網友紛紛表示，「今日四川，明日中國各省」、「這些警察根本是政府授權的暴徒」、「可憐的中國人民」、「」、「南京照相館還未看就先上演四川照相館」、「這就是土共，純純的土匪，還相信他們會為人民服務嗎？打的就是人民。玩的就是特權」、「中國共產黨全是土匪惡霸，沒有一個好東西」、「人民就是江山，打江山坐江山」。

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