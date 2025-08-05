川普最後通牒恐踢鐵板！ 俄估烏軍防線3個月內崩潰 普廷拒讓步

路透獨家報導指出，俄方預估烏軍防線即將崩潰，俄國總統普廷不會接受美國總統川普提出的最後通牒。（美聯社）

2025/08/05 21:49

〔國際新聞中心／綜合報導〕路透五日引述親近克里姆林宮的消息人士獨家報導，俄羅斯總統普廷預計，不會在八日到期的美國制裁最後通牒前妥協，並仍堅持全面佔領烏克蘭四個地區的戰略目標，因為俄軍預估，烏軍防禦陣線將在兩到三個月內崩潰。

美國總統川普日前警告，若普廷不接受在烏克蘭戰爭中停火，將對俄羅斯實施新一輪制裁，並對購買俄油的國家（如中國與印度）課徵100%關稅。然而，克里姆林宮內部認為，經歷三年半多輪經濟制裁後，美方新措施難以產生實質影響。

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報導說，儘管普廷不願激怒川普，也意識到可能錯失改善美俄關係的機會，但消息指出，其戰爭目標優先於外交考量。普廷的最終目標是完全控制俄方聲稱已併入版圖的頓內茨克、盧甘斯克、扎波羅熱與赫爾松四州，再以此為基礎展開和平協議談判。

即將出版新書《The Return of Russia》的學者羅德斯指出，「若普廷能完全占領這四個地區，他就能宣稱達成戰爭目標」。

目前俄烏自5月起已舉行三輪談判，但消息人士稱，這些會談缺乏實質進展，僅聚焦人道交換。莫斯科聲稱追求長期和平，但提出烏克蘭須完全撤出上述四州、接受中立地位及軍力限制等條件，遭基輔堅決拒絕。烏克蘭上週譴責俄軍對基輔發動今年最嚴重空襲，造成31人死亡，包括5名兒童，形容這是對川普最後通牒的「回應」。

雖然川普過去曾讚賞普廷並期待商業合作，但近期顯已不耐，斥責俄方轟炸平民「令人作嘔」。克里姆林宮雖未直接回應，但內部消息承認關注美俄關係惡化。然而，由於俄軍近期在戰場持續推進，且烏克蘭面臨巨大軍事壓力，普廷認為此刻停戰不合邏輯。一名消息人士說，俄羅斯聯邦軍隊總參謀部向普廷表示，烏克蘭防禦陣線將在兩到三個月內崩潰。

分析指出，普廷已將政治聲望與個人歷史遺產繫於此戰，視其為對抗西方、捍衛俄國利益的體現。即便重視與川普關係，「他無法僅因川普要求就結束戰爭」，一名消息人士強調。

俄軍今年持續取得領土進展，7月就奪取502平方公里。不過，西方軍事評估認為，俄方雖持續推進，但代價高昂且進展緩慢。

面對川普的制裁威脅，俄方態度認為「是痛苦但非災難」，且懷疑美方是否真會執行。一名消息人士指出，「川普以前也威脅過，但常改變主意」，且很難想像中國會遵從美國指令停止購油。

儘管制裁重創俄國能源收入與外資流入，且約3000億美元央行資產遭凍結，但俄方藉助北韓彈藥與中國軍民兩用技術維持軍工生產，戰力未受阻礙。

一名俄羅斯消息人士指出，普廷在持續進行戰爭的同時，實際上是拒絕了美國今年3月提出的一項協議。根據該協議，華盛頓方面願意以全面停火為條件，取消對俄羅斯的制裁，承認俄羅斯對2014年從烏克蘭併吞的克里米亞的主權，並承認俄軍自2022年以來所佔領土的實際控制權。該消息人士稱，這是一次「絕佳的機會」，但他也表示，結束一場戰爭遠比發動一場戰爭困難得多。

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