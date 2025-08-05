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    中國女大生撞臉大S爆紅 突刪光影片怒嗆「腦殘太多」：別煩我了！

    中國重慶一名女大生因為長相神似離世的大S（右圖）而爆紅。（圖翻攝自抖音、IG）

    中國重慶一名女大生因為長相神似離世的大S（右圖）而爆紅。（圖翻攝自抖音、IG）

    2025/08/05 22:54

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕女星大S（徐熙媛）今年2月因病驟逝，讓大批粉絲深感不捨。沒想到一名就讀中國重慶醫科大學的24歲女學生，近日在社群平台分享自己去旅遊的美照，被發現「撞臉」大S，意外爆紅。不過這似乎讓她相當困擾，今天（5日）傳出刪光社群有露臉的影像，還怒喊「別煩我了！」

    綜合中媒報導，該名女大生今年7月23日在抖音創辦網名為「依古比古」的帳號，並分享自己到青海旅遊的各種美照，因為某些角度神似大S意外走紅，短短11天就吸引近3萬人追蹤，不少大S粉絲相當感傷，直呼看到她的照片就淚目，彷彿大S並沒有離開人世間，又或是在另一個平行時空快樂生活著。

    不過「依古比古」爆紅也引來鄉民嘲諷利用過世的大S賺流量，讓「依古比古」相當無奈，上週四（7/31）發聲澄清，強調她從來沒有想過要模仿大S，發文單純是因為想記錄生活，她很喜歡大S，不管是過去還是未來，她都不會消費她。

    不過酸民惡意留言還是不斷，今天依古比古的抖音被發現刪掉所有露臉照片和影片，還修改了自介開嗆騷擾她的網友：「你們要火自己火去吧！別煩我了！真的很煩啊，腦殘太多了！」

    中國重慶一名女大生因為長相神似離世的大S而爆紅。（圖翻攝自抖音）

    中國重慶一名女大生因為長相神似離世的大S而爆紅。（圖翻攝自抖音）

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