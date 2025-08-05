惡劣至極！英國媽媽玩滑翔傘 半空中遭操作員性侵犯

1位擁有3個孩子的英國母親在非洲玩滑翔傘時，於半空中遭到操作員性侵犯。（圖擷取自X@LireHaiti）

2025/08/05 17:00

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕近日1位擁有3個孩子的英國母親在非洲玩滑翔傘時，於半空中遭到操作員性侵犯。

根據《紐約郵報》報導，52歲的威爾遜（Michelle Wilson）表示，當時她和1名滑翔傘操作員綁在安全帶上，於突尼斯蘇塞海灘（Sousse）上空翱翔，操作員突然緊緊貼著她並撫摸她。

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威爾遜指出，操作員收緊安全帶，讓她更靠近他。操作員把雙腿跨在她身上，一隻手扶著降落傘，接著她感覺到腿被摸了。

威爾遜聲稱，操作員一直摸她，在她身上來回移動，還用阿拉伯語跟她說話。威爾遜強調，操作員還壓著她，令她覺得自己被性侵犯。

威爾遜表示，她一回到地面就淚流滿面，並向當地警方報案。她強調，這件事徹底毀了她的假期。

威爾遜說，一些國家男性會對女性開玩笑，但這起事件不是玩笑，而是性侵犯。

威爾遜相信，該男子已經被逮捕。她指出，英國當局和她的保險公司正在協助調查此案。威爾遜透過易捷航空預訂此次旅行，該航空也在調查這起事件。

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