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    中國河南婦產名醫連捲3起糾紛 墜樓輕生留遺書：幫我正名

    中國河南省周口第六人民醫院邵姓婦產科主任，疑因不堪網路霸凌而選擇跳樓輕生。（本報合成，擷取自微博）

    中國河南省周口第六人民醫院邵姓婦產科主任，疑因不堪網路霸凌而選擇跳樓輕生。（本報合成，擷取自微博）

    2025/08/05 16:42

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國河南省周口市驚傳57歲名醫疑因網路霸凌而跳樓輕生的悲劇，當地第六人民醫院婦產科主任邵姓女醫生因接連捲入3起醫療糾紛，長期遭患者家屬在抖音發影片攻擊，壓力沉重之下錄下告別影片後墜樓，送醫搶救不治。

    綜合中媒報導，8月1日，邵醫生疑似不堪接連不斷的網路霸凌，與孫子、孫女視訊、發布告別影片，並留下一封遺書後選擇跳樓輕生。遺書詳述3案經過，同時希望丈夫張先生為她正名。隔日凌晨1時許，邵醫生因傷重過重而不治身亡。

    張先生表示，長期的網路霸凌起初來自3起不同的醫療糾紛，儘管醫院均有完整手術紀錄，部分經專家及法院判定後確認與醫生無關，但病患、家屬仍持續在網路社群發影片霸凌妻子。7月30日，邵醫生曾到派出所報警卻未獲重視，隔日再度報警才終於立案，但警方並未立即要求對方下架影片，讓她倍感無力。

    張先生指出，3起糾紛中，第1案為產婦羊水栓塞緊急切除子宮保命，誕下一名女嬰後，家屬以「花50多萬娶媳婦卻無法再生」為由索賠百萬元；第2案為產婦拒絕剖腹產，堅持自然產並簽署風險同意書後，產婦子宮破裂、胎兒夭折，家屬仍指責醫生；第3案則是2年前嬰兒出生2天後缺氧送醫，治療痊癒後出院，如今被診斷為腦癱，家屬未做鑑定便認定醫療過失。

    張先生表示，事後，警方拿走邵醫生的手機，將她的告別影片和網暴者發布的指控影片下架。河南省周口市衛生健康委員會今（5）日發布情況通報證實邵醫生的死訊，當局與警方、院方等相關單位則已成立調查小組，承諾會追查到底。

    消息引發眾多患者與網友悼念，有人回憶邵醫生在手術中耐心安撫、握手鼓勵，稱其「又溫柔又專業」，對她的離世深感不捨，網路上更發起「為邵醫生發聲」的發文活動，獲得不少人響應串聯。

    根據周口第六人民醫院資料顯示，邵醫生畢業於新鄉醫學院，從事婦產科工作逾20年，曾獲河南省優秀婦產科醫師榮譽。

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