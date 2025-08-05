行李吊牌、登機證別亂丟！小心詐團冒名請領遺失物賠償金

行李吊牌勿亂丟！個資恐外洩成詐騙目標。示意圖。（彭博）

2025/08/05 16:26

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一張小小吊牌，竟成詐騙集團的新目標？自稱達美航空（Delta Air Lines）理賠經理在Reddit論壇指出，近期有不法分子專門撿走旅客遺棄的吊牌、登機證，再冒充本人請領遺失物賠償金。他呼籲旅客「離開機場後再撕吊牌」，以免落入詐騙陷阱。而這類手法在各國的機場逐漸蔓延，機場人員呼籲民眾提高警覺，別讓個資暴露成為詐騙破口。

根據《紐約郵報》報導，自稱達美航空理賠經理指出，近期部門陸續接獲多起可疑的賠償申請，深入追查發現，竟是詐騙集團潛伏在行李提領區，專挑在機場拆下行李吊牌、登機證的旅客，再利用這些被遺棄的個資，冒充本人進行申請理賠。

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航空理賠經理強調，「吊牌與登機證上的資料足以偽造整趟行程，讓詐騙者成功向航空公司詐領賠償金」，從實務經驗來看，這類詐騙不僅造成航空公司金錢損失，也導致真正遺失行李的旅客在申請理賠時，面臨無法賠償的困境。對此他呼籲，在機場內不要隨意拆除行李吊牌與登機證，最好等返家後再行處理。

消息曝光，引起不少網友討論，「在日本的行李領取處附近，有設置行李標籤處理容器，我想我終於明白原因了」、「別把這些行李吊牌和登機證扔在飯店房間裡，作為一名前員工，我也遇到過一些利用在飯店垃圾桶，找到的行李標籤進行詐騙的案例」、「不只是行李吊牌，連登機證也不能隨便丟。下次走到座位發現被人占了，別太驚訝」。

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