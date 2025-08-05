首爾明洞百貨公司驚傳「爆炸威脅」警消緊急疏散3千人

南韓首爾中區新世界百貨本店今（5日）下午驚傳炸彈威脅，一名網友發文稱「已在百貨內安放爆裂物」，引發現場騷動，現場超過3000名顧客與員工緊急撤離，警方與消防單位迅速介入處理。（圖擷自「@jsh3pump_」X）

2025/08/05 14:52

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾中區新世界百貨今（5日）下午驚傳炸彈威脅，一名網友發文稱「已在百貨內安放爆裂物」，引發現場騷動，警方與消防單位迅速介入處理，現場超過3000名顧客與員工緊急撤離。

綜合《朝鮮日報》等韓媒報導，1名網友今日今天中午12點36分左右於南韓網路論壇「DC Inside」發布1則貼文稱，「我昨天真的在新世界百貨總店放置爆炸物，今天下午3時將引爆」，並附上「千萬別去」等警告語句，該則貼文隨即引發外界關注與不安。

請繼續往下閱讀...

據了解，警方與消防單位下午1點43分接獲相關通報後，立即趕赴現場，並在第一時間疏散百貨內部顧客及工作人員約3千人，同時封鎖外圍區域，防止民眾靠近。

目前特警隊已進入館內搜索，特別針對1樓重點區域展開爆裂物排查；警方強調，尚未排除任何可能性，為確保市民安全，採取最嚴密的預防措施。

1名警員透露，「雖然尚未確認是否有爆裂物，但基於市民安全為最優先，必須採取所有必要手段應對」。百貨業者回應，目前已完成顧客與全體員工的疏散。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法