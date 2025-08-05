為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    首爾明洞百貨公司驚傳「爆炸威脅」警消緊急疏散3千人

    南韓首爾中區新世界百貨本店今（5日）下午驚傳炸彈威脅，一名網友發文稱「已在百貨內安放爆裂物」，引發現場騷動，現場超過3000名顧客與員工緊急撤離，警方與消防單位迅速介入處理。（圖擷自「@jsh3pump_」X）

    南韓首爾中區新世界百貨本店今（5日）下午驚傳炸彈威脅，一名網友發文稱「已在百貨內安放爆裂物」，引發現場騷動，現場超過3000名顧客與員工緊急撤離，警方與消防單位迅速介入處理。（圖擷自「@jsh3pump_」X）

    2025/08/05 14:52

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾中區新世界百貨今（5日）下午驚傳炸彈威脅，一名網友發文稱「已在百貨內安放爆裂物」，引發現場騷動，警方與消防單位迅速介入處理，現場超過3000名顧客與員工緊急撤離。

    綜合《朝鮮日報》等韓媒報導，1名網友今日今天中午12點36分左右於南韓網路論壇「DC Inside」發布1則貼文稱，「我昨天真的在新世界百貨總店放置爆炸物，今天下午3時將引爆」，並附上「千萬別去」等警告語句，該則貼文隨即引發外界關注與不安。

    據了解，警方與消防單位下午1點43分接獲相關通報後，立即趕赴現場，並在第一時間疏散百貨內部顧客及工作人員約3千人，同時封鎖外圍區域，防止民眾靠近。

    目前特警隊已進入館內搜索，特別針對1樓重點區域展開爆裂物排查；警方強調，尚未排除任何可能性，為確保市民安全，採取最嚴密的預防措施。

    1名警員透露，「雖然尚未確認是否有爆裂物，但基於市民安全為最優先，必須採取所有必要手段應對」。百貨業者回應，目前已完成顧客與全體員工的疏散。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播