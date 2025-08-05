觀光鱷魚淪「同類相食」！ 以色列下令全數安樂死

以色列當局因動物福利與公共安全考量，已開始對這群長期處境惡劣的鱷魚進行人道毀滅。（美聯社資料照）

2025/08/05 13:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕數十年前被引進約旦河西岸一處以色列屯墾區的鱷魚群，正迎來牠們的最終結局。在經歷了長年被忽視且多次逃脫後，以色列當局正在對這些年邁的爬行動物進行人道毀滅。

美聯社報導，以色列當局4日表示，政府獸醫已對這群鱷魚進行撲殺，因為牠們不僅威脅到當地居民安全，其自身也正遭受不人道的對待。

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負責西岸平民事務的以色列政府領土活動協調處（COGAT）指出：「農場裡的尼羅河鱷魚被飼養在一個廢棄的圍欄中，條件惡劣，構成虐待動物，且食物不足，已驅使牠們出現同類相食的行為。」

這群鱷魚最初被帶到佩察爾鎮（Petzael），是作為一個觀光景點，但這項商業冒險因以色列與巴勒斯坦在被佔領的西岸地區爆發暴力衝突而脫軌。後來，牠們被一名希望出售其皮革的企業家買下。然而，自從以色列在2012年通過法律，將爬行動物列為受保護動物，並禁止為商業目的飼養後，牠們的命運便一直懸而未決。

當地社區負責人曾在2018年向媒體表示：「我不敢想像，如果一條鱷魚成功逃脫並抵達約旦河，將會發生什麼，屆時我們將面臨一場國際事件。」該處距離與約旦的邊界僅約6.8公里。

COGAT表示，當局已花費數十萬以色列謝克爾（超過新台幣86萬元），為這座自2013年關閉以來便破舊不堪的農場重新圍上柵欄，並已諮詢獸醫如何人道地處理這些動物。

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