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    不能再「兩邊說謝謝」！ 傳美國逼李在明對台海議題表態

    韓媒近期引述政府人士說法，稱美方近期要求李在明必須在美國和中國之間選邊站，並在台海議題上表態。（美聯社）

    韓媒近期引述政府人士說法，稱美方近期要求李在明必須在美國和中國之間選邊站，並在台海議題上表態。（美聯社）

    2025/08/05 14:01

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統李在明向來以對中國友好著稱，在今年6月的總統大選前，李在明接受美媒專訪時被問到是否會協防台灣，他聲稱「要等外星人入侵地球時才會思考答案」；去年也曾公開聲稱南韓不該介入台海議題，「只要對中國和台灣都說聲謝謝就可以了」。不過，韓媒近期引述政府人士說法，稱美方近期要求李在明必須在美國和中國之間選邊站，並在台海議題上表態。

    根據南韓《東亞日報》報導，李在明預計本月訪問美國，與美國總統川普舉行首次會談。據傳，南韓與美國政府針對台灣議題與南韓在亞太區域事務中的角色進行溝通，南韓政府高層關係人士4日透露，美國已經在事前協商中要求李在明政府針對台灣議題表態。

    南韓政府高層關係人士指出，韓美雙方正在針對台海情勢進行各種協商，尤其美國國防部先後向南韓提出各種要求，涉及台海情勢與駐韓美軍的角色調整層面。該人士表示：「美國對於南韓的要求事項，恐怕不僅僅是『釋出訊息』這種表態舉動而已。」

    分析人士認為，在美韓領袖會談的事前協商中討論台海議題，可被解讀為美國為了牽制美國而調整駐韓美軍的角色，並針對南韓在「中國可能以武力犯台」的情境中扮演的角色施加壓力，這也反映出近期美國因應台海戰爭可能性、要求盟國更加積極的趨勢。

    李在明去年3月曾批評當時尹錫悅政府的對中政策，質疑尹「為何刺激中國」，並公開表示無論台灣海峽發生什麼事都與南韓無關，南韓都不應介入。李在明說：「我們只須發展好自己，對中國和台灣都說聲謝謝就可以了。」

    今年6月3日總統大選前，美國《時代雜誌》5月29日刊出李在明專訪，李被問及若中國武力犯台，他是否會協助台灣？李在明則回應：「要等外星人入侵地球時，我才會思考這個問題的答案。」

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