校名字數比學生多！日本「名字最長學校」不敵少子化宣布廢校

位於日本四國山區2縣交界處、擁有「日本最長校名」的學校，受到少子化衝擊，校方宣布預定明年停辦，後年正式關閉廢校。（圖擷取自@ushi28 社群平台「X」）

2025/08/05 15:13

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於日本四國山區2縣交界處，有一所小學與國中合併的學校，全名為「高知縣宿毛市愛媛縣南宇和郡愛南町篠山小中學校組合立篠山小學校・篠山中學校」，總計35個字，成為「日本最長校名」的學校。然而，受到少子化衝擊，這所學校新生逐年減少，近期校方宣布預定明年停辦，後年正式關閉廢校。

綜合日媒報導，這所橫跨2縣學區的中小學校，位於愛媛縣與高知縣交界處，以擁有全日本「最長校名」而廣為人知。報導指出，這所學校的所在地自古以來縣境交流頻繁，因此先是在1949年成立篠山中學，又在1952年興辦篠山小學，並將2校以合併設立，學區橫跨2縣的情況在日本極為罕見。

請繼續往下閱讀...

然而，雖然這所學校的校名極長，但學生人數卻不及校名，像是本學年度的小學部，僅有來自愛媛縣愛南町3名學生；中學部則有南町4人、高知縣宿毛市2人，總計全校學生共9人。校方坦言，受到少子化影響，加上當地人口增長無望，因此當局宣布2026年3月起停辦，並在2027年3月底正式關閉廢校。

「日本最長校名」的正式校名長達35個字，為小學與國中合併的學校。（圖擷取自@uruu_geo 社群平台「X」，本報合成）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法