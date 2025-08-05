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    芭達雅遊客當眾激情交疊 司機嘆：整台車劇烈搖晃

    泰國芭達雅近日又爆出遊客當眾激情交疊，雖辯稱只是喝醉嬉鬧，但已引發泰國民眾強烈反感。（擷取自สายข่าวพัทยา/FB）

    泰國芭達雅近日又爆出遊客當眾激情交疊，雖辯稱只是喝醉嬉鬧，但已引發泰國民眾強烈反感。（擷取自สายข่าวพัทยา/FB）

    2025/08/05 15:34

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國觀光勝地芭達雅再傳遊客脫序行徑，一對外國男女晚間搭乘雙排車（雙條車）前往芭達雅海灘途中，在車廂內火辣交疊，導致整台車劇烈搖晃，引起司機與其他用路人側目，影片在網路曝光後引發泰國民眾強烈反感。

    綜合泰媒報導，2日晚間8時許，38歲的雙排車司機在芭達雅賽松路載到這對情侶，行駛途中透過後視鏡發現，女方直接坐在男方腿上，兩人親暱互動不斷，車體更隨之晃動。他隨即上前制止，對方則辯稱只是「玩鬧」而非發生性行為，並承認喝了酒。

    畫面曝光後，引發泰國網友紛紛批評，「不能忍到回飯店嗎？」「這是公然羞辱泰國形象」、「完全不尊重人」、「我一生中從未見過的事情總是在芭達雅發生」。

    事後，司機受訪坦言，開車多年首次遇到此類事件，雖然覺得離譜又帶點荒謬，但他承認此舉恐損害芭達雅觀光形象，已盡力妥善處理，最終將兩人送至當地旅館。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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