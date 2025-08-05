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    點名中印！烏外長：不會讓援俄國家參與戰後重建

    烏克蘭外交部長瑟比加強調，不會讓支持俄羅斯發動戰爭的國家參與烏克蘭戰後重建工作。（法新社資料照）

    烏克蘭外交部長瑟比加強調，不會讓支持俄羅斯發動戰爭的國家參與烏克蘭戰後重建工作。（法新社資料照）

    2025/08/05 14:35

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭外交部長瑟比加（Andrii Sybiha）4日強調，不會讓支持俄羅斯發動戰爭的國家參與烏克蘭戰後重建工作，並點名中國、印度持續購買廉價的俄國原油，「成為俄羅斯寶貴的戰爭資金來源」；談及美國川普政府近期改變路線、加強對俄施壓，瑟比加則表示歡迎。

    烏克蘭外交部長瑟比加4日趁著訪問日本期間，在東京接受《共同社》獨家採訪。報導分析，瑟比加此番言論旨在施壓中印停止購買俄國原油。

    外界預估，烏克蘭戰後10年將創造總額高達5240億美元（約新台幣15.68兆元）的重建需求，日本和歐美企業正積極擴大參與。

    瑟比加強烈譴責購買廉價俄國原油獲利的國家和企業，賺取的是導致戰爭延長的「血淋淋的錢」。他強調，「支援俄羅斯的國家將無法參與烏克蘭的重建」。

    川普政府7月轉變對俄態度、加強施壓，並稱若俄羅斯不同意停戰協議，將對購買俄國原油的第三國實施「次級制裁」。對此瑟比加表示，「實現與俄羅斯停戰無法脫離美國的領導力」，歡迎美方轉變方針，爭取實現美國主導的「實力帶來和平」理念。

    瑟比加還說：「俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）害怕的只有川普。只有川普能加速邁向和平的進程。」他主張，應在川普等相關國家領導人參與的情況下，實現烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與普廷直接會談，加快促成停戰。

    此外，瑟比加對俄羅斯和北韓加強軍事合作表示擔憂。他指出，北韓派兵參與戰鬥間接增強了軍事力量，可能對印太地區的安全保障產生重大影響。

    他還透露，烏克蘭與日本準備共同開發、生產在俄烏衝突中達成技術突破的小型無人機。此次是瑟比加2024年9月就任烏克蘭外長後，首度訪問日本。

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