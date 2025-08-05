聰明！日本女警接到詐騙電話 偽裝成老婦逮捕車手

日本女警接到詐騙電話，裝扮成老人假裝交付現金，順利逮捕前來取錢的車手。（彭博）

2025/08/05 12:43

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕好機警！日本兵庫縣警察特殊詐欺特別搜查隊35歲女警，上個月接到詐騙電話後偽裝成老太太的聲音，並於交付現金時裝扮成老人，順利逮捕前來取錢的車手。

據《讀賣新聞》報導，女警於7月18日上午11時20分許在兵庫縣警察本部上班時，聽到手機響起便接了起來，在電話裡聽到男子指稱「我生病去醫院了」，讓她警覺到這應該是假扮成親人討錢的詐騙分子，因此裝成老婦人的聲音和對方說話。

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詐騙犯感覺「老太太」似乎上當了，進一步透露自己不小心讓女友懷孕了，要支付300萬日圓（約新台幣61萬元）賠償，而且自己因此被解雇了、可能會被告上法院，希望藉此騙取「老太太」的金錢。

經過溝通後，雙方決定在兵庫縣神戶市東灘區JR甲南山手車站附近交付現金，女警當天戴上白色假髮和口罩，打扮成老人拿著空袋子等待車手前來，周圍有7名警察埋伏。

在女警等了20分鐘左右，有個居住於大阪府吹田市的40歲男子出面取錢，當他接過袋子發現裡面沒裝東西時，立即感到狀況有異拔腿就跑，現場的警察見狀連忙上前壓制並將其逮捕。

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