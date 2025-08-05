四川江油大規模抗議！ 市民遭警催淚彈鎮壓高喊：習近平下台

今（5日）凌晨有大批江油市民上街抗議，卻遭警察使用催淚彈鎮壓，現場民眾則高呼「習近平下台」、「共產黨下台」。（圖擷自「@wanjunxie」X）

2025/08/05 14:05

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川綿陽江油市日前發生校園霸凌事件，女學生受毆打強迫脫衣服霸凌影片在社群平台瘋傳引關注，然而當地公安簡單予以「批評教育」懲戒處理引發民眾憤怒，甚至在當地掀起大規模抗議。今（5日）凌晨有大批江油市民上街抗議，卻遭警察使用催淚彈鎮壓，現場民眾則高呼「習近平下台」、「共產黨下台」。

江油市示威民眾大量至江油市政府抗議，隨後觸發有關當局敏感神經，當地政府派出江油警察強硬鎮壓抗議民眾，旅義華僑作家李穎今於X平台「李老師不是你老師」發文指出，不少微博網友看到江油警察毆打人民影片後痛斥，有人說「他們是一群穿著制服的黑社會」、「為什麼打人，有什麼權利打人？還是人民警察嗎？人民警察打人民？」、還有網友在微博發出「江油照相館」的圖片，諷刺這些警察甚至不如中共宣傳中的「中共宣傳中的『日寇』形象」。

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X平台還有一段影片可見，今天凌晨，四川江油的民眾上街抗議，警方發射催淚彈鎮壓，現場抗議民眾則高喊「習近平下台！共產黨下台！」

綜合《大紀元》、《新唐人電視台》等外媒報導，江油市14歲女學生被迫脫衣服、遭辱罵和毆打霸凌影片被上傳至社群平台引發譁然，在中國網友強烈要求懲戒霸凌者的輿論壓力之下，中國當地公安8日聲稱，受害者經鑒定僅受「輕微傷」，並稱已對2名施暴者作出「治安處罰」，其餘人員僅「批評教育」。

隨後引發當地民衆，特別是學生家長們的不滿，大量市民聚集至江油市政府抗議，人群聚集越聚越多。據目擊者王女士向《大紀元》透露，「被打的女孩母親是聾啞人，父親在外地打工，常年不在家，（抗議民眾）幾千人是肯定有的，江油大劇院到後面一中前面都已經封完了，週邊全是人。」

今（5日）凌晨有大批江油市民上街抗議，卻遭警察使用催淚彈鎮壓，現場民眾則高呼「習近平下台」、「共產黨下台」。（圖擷自「@wanjunxie」X）

不少微博網友看到江油警察毆打人民影片後痛斥，有人說「他們是一群穿著制服的黑社會」。（圖擷自「@whyyoutouzhele」X）

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